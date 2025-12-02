Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE

Il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al premier israeliano: "I due leader - ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro di Israele - hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso dell'ampliamento degli accordi di pace". Netanyahu ha deciso di fare un passo formale e chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. Herzog esaminerà la richiesta "con responsabilità e sincerità"
in evidenza
Il presidente degli Stati Uniti ha telefonato al premier israeliano: "I due leader - ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro di Israele - hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso dell'ampliamento degli accordi di pace". Netanyahu ha deciso di fare un passo formale e chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. Herzog esaminerà la richiesta "con responsabilità e sincerità".
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media: "Accoltella 2 soldati a Ramallah, ucciso palestinese"
Due soldati israeliani sono rimasti feriti martedì in un attacco con coltello nei pressi dell'insediamento israeliano di Ateret vicino a Ramallah, in Cisgiordania, durante una perquisizione secondo quanto riferito dall'esercito e riportato da vari media israeliani. I militari hanno fatto sapere che le forze armate hanno ucciso l'individuo che ha accoltellato i soldati. "Siamo arrivati ;;rapidamente sul posto - hanno riferito i soccorritori - Abbiamo visto due giovani uomini che camminavano sul posto, pienamente coscienti, con ferite superficiali al corpo. Abbiamo prestato loro le prime cure mediche e li abbiamo trasportati in ospedale".
Idf: "Si lancia con auto contro soldati, ucciso palestinese"
In un'operazione notturna, le forze dell'Idf hanno individuato e ucciso un palestinese che poche ore prima aveva ferito lievemente un soldato in un attacco con un'auto, secondo quanto riferito dall'esercito. La notizia è riportata dai media israeliani. Nell'attacco, secondo quanto riferito ieri sera dai militari, l'aggressore ha lanciato il suo veicolo contro le truppe di stanza allo svincolo di Yehuda, vicino alla città di Hebron in Cisgiordania, scrive il Times of Israel, ferendo una soldata che è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche. Altri soldati presenti allo svincolo hanno aperto il fuoco sull'auto in fuga, colpendola, ha riferito ieri sera l'esercito, aggiungendo che erano in corso le ricerche. Questa mattina, l'Idf ha dichiarato che l'aggressore è stato individuato durante la notte a Hebron, all'interno dell'auto utilizzata nell'attacco. Mentre tentavano di arrestarlo, il sospetto "ha cercato di fuggire mettendo in pericolo i combattenti, le forze hanno reagito con colpi di arma da fuoco e lui è stato eliminato", sempre secondo quanto riferito dall'esercito.
Trump teme attacchi di Israele in Siria, possono destabilizzare
L'amministrazione Trump teme che i ripetuti attacchi di Israele in Siria possano destabilizzare e spegnere le speranze di un accordo per la sicurezza fra i due paesi. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione starebbe cercando di dire al premier israeliano di fermarsi "poiché se continua rischia di autodistruggersi". Alcuni funzionari dell'amministrazione Trump esprimono da mesi timori per l'apporccio di Netanyahu con la Siria basato sull'idea di "sparare prima e farsi domande poi". Damasco - affermano - "non vuole problemi con Israele, ma Bibi vede fantasmi ovunque".
Trump chiama Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza"
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. "I due leader - ha fatto sapere l'ufficio del primo ministro di Israele - hanno sottolineato l'importanza e l'obbligo di disarmare Hamas e smilitarizzare la Striscia di Gaza, e hanno discusso dell'ampliamento degli accordi di pace". Trump ha poi invitato Netanyahu alla Casa Bianca "nel prossimo futuro".
La questione israelo-palestinese, cos'è e come è nata
L'attacco del 7 ottobre 2023 lanciato da Hamas contro Israele e la conseguente offensiva a Gaza hanno riacceso i riflettori su una contrapposizione che va avanti da decenni e su cui finora non si è riusciti a trovare una soluzione definitiva. Anche se, negli anni, qualche tentativo è stato fatto. Ultimo, il piano Usa accettato dalle due parti (anche se solo per quanto riguarda la prima fase) nell'ottobre del 2025
La questione israelo-palestinese, cos'è e come è nataVai al contenuto
Tregua Gaza, quali Paesi potrebbero entrare nella forza multilaterale di pace? Gli scenari
Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, nella Striscia di Gaza cresce l’attesa per la riapertura dei valichi di frontiera e l’ingresso degli aiuti umanitari alla popolazione. Nel frattempo, il ritiro dell’Idf pone la questione della sicurezza con diversi Stati che hanno dato la disponibilità a inviare forze di peacekeeping. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24
Gaza, quali Paesi potrebbero entrare nella forza multilaterale di paceVai al contenuto
Per ricevere le notizie di Sky TG24
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)