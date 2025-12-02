Trump a Netanyahu: "Smilitarizzare la Striscia di Gaza". LIVE

In un'operazione notturna, le forze dell'Idf hanno individuato e ucciso un palestinese che poche ore prima aveva ferito lievemente un soldato in un attacco con un'auto, secondo quanto riferito dall'esercito. La notizia è riportata dai media israeliani. Nell'attacco, secondo quanto riferito ieri sera dai militari, l'aggressore ha lanciato il suo veicolo contro le truppe di stanza allo svincolo di Yehuda, vicino alla città di Hebron in Cisgiordania, scrive il Times of Israel, ferendo una soldata che è stata trasportata in ospedale per ricevere cure mediche. Altri soldati presenti allo svincolo hanno aperto il fuoco sull'auto in fuga, colpendola, ha riferito ieri sera l'esercito, aggiungendo che erano in corso le ricerche. Questa mattina, l'Idf ha dichiarato che l'aggressore è stato individuato durante la notte a Hebron, all'interno dell'auto utilizzata nell'attacco. Mentre tentavano di arrestarlo, il sospetto "ha cercato di fuggire mettendo in pericolo i combattenti, le forze hanno reagito con colpi di arma da fuoco e lui è stato eliminato", sempre secondo quanto riferito dall'esercito.