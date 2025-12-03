Offerte Sky
Gaza, Israele: resti consegnati ieri da Hamas non sono di un ostaggio. LIVE

live Mondo

I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate. La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. Ieri Trump, in una telefonata con  Netanyahu, lo ha esortato a a essere "un partner migliore" nel portare avanti le fasi successive dell'accordo

Libano: oggi riunione con Usa su monitoraggio cessate il fuoco

Il comitato di monitoraggio del meccanismo di cessate il fuoco in Libano si riunira' oggi con la partecipazione dell'inviato statunitense Morgan Ortegus. Lo riferisce il quotidiano libanese "Al-Akhbar", affiliato a Hezbollah. La stessa fonte riporta che il presidente libanese Joseph Aoun informerà ufficialmente Ortegus che il Libano ha scelto Paul Salem, presidente del Middle East Institute di Washington, per rappresentarlo nei negoziati e lo incaricherà di incontrare un rappresentante israeliano sotto l'egida americana per avviare il processo negoziale. 

Israele: i resti consegnati ieri non sono di un ostaggio

I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate. La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. "Gli sforzi per il loro rientro non cesseranno fino al completamento della missione, per garantire loro una degna sepoltura in patria", conclude l'ufficio del premier. 

