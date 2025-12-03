Israele: resti consegnati ieri da Hamas non sono di un ostaggio. LIVE

I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate. La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell'israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. Ieri Trump, in una telefonata con Netanyahu, lo ha esortato a a essere "un partner migliore" nel portare avanti le fasi successive dell'accordo