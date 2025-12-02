Libano, Papa Leone XIV a Beirut: "Non ignorare povertà e fragilità"

Durante la sua ultima tappa in Libano, il pontefice ha fatto visita a operatori e assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal el-Dib, alla periferia di Beirut. Non possiamo dimenticarci dei più fragili e ignorare situazioni di povertà e di fragilità", ha detto. Poi, la preghiera silenziosa al luogo dell'esplosione del porto della capitale libanese e, infine, la santa messa al Beirut Waterfront

Papa Leone XIV è in Libano per la seconda tappa del suo primo viaggio internazionale, dopo aver fatto visita alla Turchia. A seguito dell'incontro con i giovani libanesi a Bkerké, invitandoli a cambiare "il corso della storia”, il pontefice oggi visiterà gli operatori e gli assistiti dell'ospedale De la Croix a Jal el-Dib, alla periferia di Beirut, una delle più grandi strutture del Medio Oriente che si occupa di malati psichiatrici a partire dal 1951. Segue poi la preghiera silenziosa al luogo dell'esplosione del porto della capitale libanese dell'agosto 2020, che causò oltre 200 morti e una catastrofe economica. E, infine, la santa messa al Beirut Waterfront con l'omelia di Papa Prevost in francese, dove sono presenti anche militari dell'Unifil, la Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano. La cerimonia di congedo, all'aeroporto internazionale di Beirut, è prevista in mattinata, durante la quale il pontefice pronuncerà il suo ultimo discorso pubblico prima di fare rientro in Italia nel pomeriggio.

Papa Leone XIV: "Non dimenticare i più deboli, il grido dei poveri ci interpella"

"Quanto si vive in questo luogo è un monito per tutti, per la vostra terra ma anche per l'intera umanità: non possiamo dimenticarci dei più fragili, non possiamo immaginare una società che corre a tutta velocità aggrappandosi ai falsi miti del benessere, ignorando tante situazioni di povertà e di fragilità", ha detto il pontefice salutando gli operatori e gli assistiti dell'ospedale de la Croix. "In particolare noi cristiani, che siamo la Chiesa del Signore Gesù, siamo chiamati a prenderci cura dei poveri: il Vangelo stesso ce lo chiede e - non dimentichiamolo - il grido dei poveri che attraversa anche la Scrittura ci interpella", ha sottolineato citando la Dilexi te. Ad accogliere Leone XIV all'ospedale de la Croix sono stati i bambini vestiti da cardinali e da guardie svizzere, e naturalmente uno da Pontefice, accompagnati dalla versione in arabo della canzone "Nel blu dipinto di blu".

Papa Leone XIV al porto di Beirut

Giunto al porto di Beirut per una preghiera silenziosa davanti al monumento che commemora le vittime della tragedia, Papa Prevost è stato accolto dal Primo ministro libanese. Sul luogo dell'esplosione, ha deposto una corona di fiori. Il 4 agosto 2020, una duplice esplosione aveva ucciso oltre 200 persone, ferito altre 7.000 e lasciato senza casa 300.000 persone. L'episodio è stato rilevato come un evento sismico di magnitudo 3,3 dalla United StatesGeological Survey.

Papa Leone XIV all'ospedale De la Croix

Papa Prevost si è detto “contento di incontrare" operatori e pazienti dell'ospedale libanese. "Era un mio desiderio, perché qui abita Gesù: sia in voi ammalati, sia in voi che ne avete cura, le suore, i medici e tutti gli operatori sanitari e il personale", ha detto. Leone XIV ha poi salutato “con tanta gratitudine il personale dell’Ospedale": "La vostra presenza competente e premurosa e la cura degli ammalati sono un segno tangibile dell’amore compassionevole di Cristo. Siete come il buon samaritano, che si ferma presso chi è ferito e se ne prende cura per sollevarlo e guarirlo", ha aggiunto, invitandoli a "non perdere la gioia di questa missione e, nonostante qualche difficoltà, vi invito ad avere sempre davanti a voi il bene che avete possibilità di realizzare”.

Il Papa ai giovani libanesi: “Voi avete tempo e speranza”

Nel suo discorso ai 15mila giovani libanesi, ma arrivati anche da Iraq e Siria, il pontefice ha sottolineato: "Forse vi rammaricate di aver ereditato un mondo lacerato da guerre e sfigurato dalle ingiustizie sociali. Eppure in voi risiede una speranza, un dono, che a noi adulti sembra ormai sfuggire. Voi avete il tempo! Avete più tempo per sognare, organizzare e compiere il bene”. Poi ha aggiunto: “Voi siete il presente e tra le vostre mani già si sta costruendo il futuro. E avete l'entusiasmo per cambiare il corso della storia”. Secondo Leone XIV, “la vera resistenza al male non è il male, ma l'amore, capace di guarire le proprie ferite, mentre si curano quelle degli altri".

La tappa in Libano

Durante la sua tappa libanese, il pontefice è stato accolto da giovani, famniglie, cristiani, ma anche musulmani. Leone XIV ha invitato quindi a "continuare a sperare e a lavorare, anche quando attorno tuona il rumore delle armi e le stesse esigenze della vita quotidiana diventano una sfida". "Talvolta l'umanità guarda al Medio Oriente con un senso di timore e scoraggiamento, di fronte a conflitti così complessi e di lunga data. Eppure, in mezzo a queste lotte si può trovare speranza e incoraggiamento", ha ribadito. Allora in quest'epoca "in cui la convivenza può sembrare un sogno lontano, il popolo del Libano, pur abbracciando religioni diverse, rappresenta un potente esempio: paura, sfiducia e pregiudizio non hanno qui l'ultima parola".

Gli appelli a Papa Leone XIV

Durante la visita papale in Libano, alcuni leader religiosi hanno lanciato un appello a Prevost. "La nostra grande speranza è che la sua visita al nostro Paese porti con sé ogni possibilità di successo e rechi il frutto del rafforzamento dell'unità nazionale vacillante, in questo Paese piagato, a causa della continua aggressione israeliana contro il suo popolo e la sua terra", ha detto il leader sciita del Libano, lo Sceicco Ali El-Khatib. Poi ha chiesto esplicitamente a Leone: "Poniamo la questione del Libano nelle Sue mani, con tutte le Sue capacità a livello internazionale, affinché il mondo possa aiutare il nostro Paese a liberarsi dalle crisi accumulate, in primis l'aggressione israeliana e le sue conseguenze sul nostro Paese e sul nostro popolo". Parole ancora più dure sono arrivate dal Patriarca di Antiochia che ha parlato di "feroce nemico israeliano", sia per i musulmani che per i cristiani.