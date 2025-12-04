Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, a Khan Younis sei morti nei raid. Idf: identificati resti penultimo ostaggio. LIVE

live Mondo

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui due bambini. Netanyahu punta il dito contro Hamas: "Viola il cessate il fuoco". Idf: identificati i resti del penultimo ostaggio, è il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak

in evidenza

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui due bambini. Netanyahu punta il dito contro Hamas: "Continua a violare l'accordo di cessate il fuoco e a compiere atti di terrorismo contro le nostre forze".

Nel pomeriggio di mercoledì, è stata consegnata all'Idf nella Striscia di Gaza una bara che contiene i resti di uno degli ultimi due ostaggi che ancora si trovano nell'enclave palestinese. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che la Croce Rossa ha fatto da tramite tra l'esercito israeliano da una parte e Hamas e la Jihad Islamica dall'altra. Il movimento islamista aveva annunciato di aver ritrovato il corpo durante lo sgombero delle macerie in un'area nella parte settentrionale della Striscia.Per l'Idf è il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Ostaggio morto riconsegnato a Israele è thailandese Rinthalak

Dopo aver completato le operazioni di identificazione, Israele ha informato la famiglia del cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. Lo riportano i media israeliani.    Israele afferma che Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato assassinato da terroristi guidati da Hamas vicino al kibbutz Be'eri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. Il cadavere di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dal gruppo della Jihad Islamica nel nord dell'enclave palestinese e consegnato nel pomeriggio alla Croce Rossa, che lo ha a sua volta consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella Striscia di Gaza rimane il corpo di un solo ostaggio ucciso: il sergente maggiore Ran Gvili.

Mondo: Ultime notizie

Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

live Mondo

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui...

Ucraina, Putin: "Arduo trovare soluzione". Oggi Umerov a Miami. LIVE

live Mondo

Il presidente russo ha definito i colloqui con Witkoff al Cremlino sulla risoluzione del...

Media palestinesi: "A Khan Yunis 6 morti in raid israeliani, 2 bimbi"

Mondo

Ci sono vittime nei nuovi raid israeliani, riportano i media palestinesi. Anche mezzi corazzati e...

Trump: "Putin vuole far finire la guerra". Incontro Usa-Kiev a Miami

Mondo

Un funzionario della Casa Bianca ha confermato un nuovo meeting tra i negoziatori Usa e quelli...

Rubio rassicura Tajani: “Usa al vostro fianco sul caso Trentini”

Mondo

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha assicurato all’Italia il sostegno degli Stati Uniti per...

Mondo: I più letti