Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

Dopo aver completato le operazioni di identificazione, Israele ha informato la famiglia del cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. Lo riportano i media israeliani. Israele afferma che Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato assassinato da terroristi guidati da Hamas vicino al kibbutz Be'eri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. Il cadavere di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dal gruppo della Jihad Islamica nel nord dell'enclave palestinese e consegnato nel pomeriggio alla Croce Rossa, che lo ha a sua volta consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella Striscia di Gaza rimane il corpo di un solo ostaggio ucciso: il sergente maggiore Ran Gvili.