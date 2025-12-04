Gaza, a Khan Younis 6 morti nei raid. Idf: identificati resti ostaggio

I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui due bambini. Netanyahu punta il dito contro Hamas: "Viola il cessate il fuoco". Idf: identificati i resti del penultimo ostaggio, è il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak
in evidenza
I raid israeliani non si fermano nella Striscia: a Khan Younis uccise almeno sei persone, tra cui due bambini. Netanyahu punta il dito contro Hamas: "Continua a violare l'accordo di cessate il fuoco e a compiere atti di terrorismo contro le nostre forze".
Nel pomeriggio di mercoledì, è stata consegnata all'Idf nella Striscia di Gaza una bara che contiene i resti di uno degli ultimi due ostaggi che ancora si trovano nell'enclave palestinese. Lo riferisce il Times of Israel, precisando che la Croce Rossa ha fatto da tramite tra l'esercito israeliano da una parte e Hamas e la Jihad Islamica dall'altra. Il movimento islamista aveva annunciato di aver ritrovato il corpo durante lo sgombero delle macerie in un'area nella parte settentrionale della Striscia.Per l'Idf è il cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Ostaggio morto riconsegnato a Israele è thailandese Rinthalak
Dopo aver completato le operazioni di identificazione, Israele ha informato la famiglia del cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak che il suo corpo è stato restituito allo Stato ebraico da miliziani palestinesi. Lo riportano i media israeliani. Israele afferma che Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato assassinato da terroristi guidati da Hamas vicino al kibbutz Be'eri il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato nella Striscia di Gaza. Il cadavere di Rinthalak è stato ritrovato ieri mattina dal gruppo della Jihad Islamica nel nord dell'enclave palestinese e consegnato nel pomeriggio alla Croce Rossa, che lo ha a sua volta consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella Striscia di Gaza rimane il corpo di un solo ostaggio ucciso: il sergente maggiore Ran Gvili.