Israele, attacco a Sud di Gerusalemme: un morto, presi gli assalitori

Mentre al Palazzo di Vetro si rafforza il piano di pace di Donald Trump per Gaza, la Cisgiordania esplode. Un israeliano è morto e altri tre sono rimasti feriti in un attentato all'incrocio di Gush Etzion, sulla strada tra Betlemme e Hebron, che serve da posto di blocco all'ingresso dell'omonimo insediamento di coloni. Secondo la ricostruzione fornita dall'esercito, un'auto ha prima tentato di investire le vittime, poi due terroristi sono scesi per accoltellarle, uccidendo un uomo e ferendo leggermente un altro civile sui 30 anni e un ragazzo di 15. La terza persona ferita, una donna di 55 anni, sarebbe invece stata colpita in modo grave dagli spari dell'esercito. La vittima è stata identificata come Aharon Cohen, 65 anni, residente nell'insediamento di Kiryat Arba, vicino a Hebron. L'Idf ha riferito poi di aver ucciso i due assalitori, anche loro provenienti da Hebron, e di aver blindato la zona dove sono stati inviati i rinforzi nel timore che la vendetta dei coloni estremisti non si faccia attendere e possa prendere di mira sia soldati e agenti di polizia israeliani che i villaggi palestinesi. Fumata bianca al Palazzo di Vetro su Gaza: con l'astensione di Mosca e Pechino e 13 voti a favore, è passata al Consiglio di Sicurezza dell'Onu la risoluzione Usa che approva il piano di pace di Trump per la Striscia e autorizza una forza internazionale di stabilizzazione per l'enclave palestinese che dovrà anche disarmare Hamas.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: