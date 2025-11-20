Gaza, ancora raid Idf. Hamas: "Usa rispettino impegni". LIVE

Offerte Black Friday
Gaza, ancora raid Idf. Hamas: "Pericolosa escalation, Usa rispettino impegni". LIVE

©Getty

"Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia" "costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni" e "l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco" recita una nota dei miliziani palestinesi. L'Onu: "Nella Striscia 18mila famiglie colpite da tempesta"

All'incirca 30 persone sono state uccise nell'ondata di attacchi di ieri contro la Striscia di Gaza. I raid sono ripresi anche questa mattina e si contano già alcune vittime a Khan Younis. "Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia, in quanto garanti del cessate il fuoco, rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni. Chiediamo che l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco" scrive Hamas in una nota diffusa ieri. "Respingiamo - prosegue il comunicato - le affermazioni secondo cui le forze di occupazione sarebbero state sottoposte a fuoco e le consideriamo un tentativo fragile di giustificare i loro crimini. Condanniamo fermamente il massacro perpetrato dall'occupazione a Gaza e a Khan Yunis e lo consideriamo una pericolosa escalation attraverso la quale Netanyahu cerca di riprendere il genocidio" .

Al Jazeera, 3 morti in attacco Idf a est Khan Younis

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo contro un'abitazione nella zona di Bani Suheila, a est di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo riferisce Al Jazeera citando la protezione civile nella Striscia, sotto il controllo di Hamas. Ieri le forze armate israeliane hanno condotto raid su Gaza City e Khan Younis, uccidendo almeno 30 persone. Per Israele è stata una rappresaglia dopo il fuoco di miliziani di Hamas contro soldati dell'Idf nel sud della Striscia mentre per il gruppo militante si tratta di un "tentativo di giustificare continui crimini e violazioni" dell'accordo di cessate il fuoco. 

Oms punta a vaccinare oltre 40 mila bambini a Gaza

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riferito che intende vaccinare oltre 40.000 bambini contro diverse malattie a Gaza, approfittando del cessate il fuoco. Oltre 10.000 sotto i tre anni sono già stati vaccinati nei primi otto giorni della tregua e il programma e' stato prorogato fino a sabato per proteggerli da morbillo, parotite, rosolia, difterite, tetano, pertosse, epatite B, tubercolosi, poliomielite, rotavirus e polmonite. Le fasi due e tre della campagna, condotta in collaborazione con Unicef, Unrwa e ministero della Salute nella Striscia gestito da Hamas, sono previste per dicembre e gennaio. Il direttore generale dell'agenzia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, si è detto "incoraggiato nel vedere che il cessate il fuoco continua a reggere, poiché consente all'Oms e ai suoi partner di intensificare i servizi sanitari essenziali in tutta Gaza e di sostenere la necessaria riqualificazione e ricostruzione del suo sistema sanitario devastato".

Onu: a Gaza 18 mila famiglie colpite da tempesta

La situazione umanitaria nella Striscia di Gaza continua a essere "difficile" dopo le forti piogge degli ultimi giorni. Lo ha detto il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric. "Secondo le ultime stime - ha spiegato - piu' di 18.600 nuclei familiari sono stati colpiti e migliaia di persone hanno perso il proprio rifugio o hanno subito danni ai loro beni o sono state nuovamente sfollate. Questo numero continua ad aumentare man mano che i nostri partner completano ulteriori valutazioni per determinare l'entità dei danni causati dalla tempesta".

Hamas: Condanniamo massacro Gaza, Usa rispettino impegni"

"Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia, in quanto garanti del cessate il fuoco, rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni. Chiediamo che l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco. Respingiamo le affermazioni secondo cui le forze di occupazione sarebbero state sottoposte a fuoco e le consideriamo un tentativo fragile di giustificare i loro crimini. Condanniamo fermamente il massacro perpetrato dall'occupazione a Gaza e a Khan Yunis e lo consideriamo una pericolosa escalation attraverso la quale Netanyahu cerca di riprendere il genocidio". Lo scrive Hamas sugli attacchi odierni di Israele a Gaza, che hanno causato 28 morti.

