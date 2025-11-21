Gaza, Netanyahu: riapertura valico Rafah dopo rilascio ultimo ostaggio

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu afferma che riaprirà il valico di Rafah dopo che avrà ricevuto i tre ostaggi deceduti rimasti a Gaza."Siamo molto vicini al completamento di questo processo e una volta che sarà così riapriremo il valico", ha dichiarato Netanyahu ai media di Israele. Il premier dello Stato ebraico ha aggiunto che, una volta che tutti gli ostaggi saranno stati restituiti e il valico sarà riaperto, sarà "molto felice di vedere l'Egitto consentire a qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene di farlo, perché ciò non è mai accaduto fino ad oggi. Qualsiasi abitante di Gaza che voglia andarsene" - ha spiegato Netanyahu - "dovrebbe poterlo fare, e questo diritto gli è stato negato". Decine di persone sono state uccise nell'ultima ondata di attacchi di contro la Striscia di Gaza. "Chiediamo che i mediatori in Egitto, Qatar e Turchia, in quanto garanti del cessate il fuoco, rispettino i loro impegni e costringano l'occupazione israeliana a cessare le sue violazioni. Chiediamo che l'amministrazione Trump rispetti i propri impegni ed eserciti immediatamente pressioni per frenare l'occupazione e costringerla a rispettare il cessate il fuoco", ha scritto Hamas in una nota.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: