Guerra Ucraina Russia, centinaia di missili e droni colpiscono Kiev: vittime e feriti LIVE
Le regioni ucraine sotto attacco russo stanotte, con Kiev bersagliata da centinaia di missili e droni: ci sono vittime e feriti, edifici a fuoco e blackout nella capitale. Ieri sera due morti nella regione di Zaporizhzhia. Zelensky evoca la resa a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: "La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo", dice il presidente. Oggi a Berlino vertice dei ministri della Difesa tedesco, francese, britannico, italiano e polacco
in evidenza
Notte di fuoco a Kiev, con la capitale Ucraina finita sotto l'attacco di centinaia di droni e missili russi. Esplosioni, incendi e danni sono stati registrati in quasi tutti i quartieri e il bilancio, ancora provvisorio, e' di almeno un morto e 24 feriti di cui cinque ricoverati in ospedale. Tra loro, una donna incinta. Sono state invece tratte in salvo una quarantina di persone. La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale. Edifici a fuoco e blackout nella capitale. Secondo Mosca, almeno 210 droni ucraini diretti verso la Russia sono stati abbattuti.
Ieri sera due morti nella regione di Zaporizhzhia. Zelensky evoca la resa a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: "La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo", dice il presidente. Oggi a Berlino vertice dei ministri della Difesa tedesco, francese, britannico, italiano e polacco.
Gli approfondimenti:
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Kiev, il bilancio dei feriti nel raid russo sale a 24
E' salito a 24 il bilancio dei feriti del massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, costato la vita ad almeno una persona. Lo rendono noto i media ucraini, citando le autorità della capitale. Almeno 11 palazzi in tutta la città sono stati colpiti, ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. I soccorritori hanno evacuato oltre 40 persone dagli edifici.
Mosca: oltre 210 droni Kiev abbattuti stanotte in Russia
Mosca afferma che 216 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sul territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.
Attacco russo su larga scala nella notte, colpita duramente Kiev
Durissimo attacco russo in Ucraina nella notte. Missili e droni stanno colpendo Kiev, danneggiati una decina di palazzi, incendi ed esplosioni registrati in diverse aree della città. Interi quartieri sono al buio e cresce di minuto in minuto il numero dei feriti accertati. Sono stati segnali anche caccia e droni russi in volo verso altre zone del Paese: da Kharkiv, a Sumy e Odessa.
Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto a Washington di vendere i missili alle nazioni europee che poi li invieranno a Kiev. E il vicepresidente americano Vance ha dichiarato a Fox News Sunday che Trump sta valutando che "decisione finale" prendere su questo accordo.