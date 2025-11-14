Centinaia di missili e droni colpiscono Kiev: vittime e feriti. LIVE

Notte di fuoco a Kiev, con la capitale Ucraina finita sotto l'attacco di centinaia di droni e missili russi. Esplosioni, incendi e danni sono stati registrati in quasi tutti i quartieri e il bilancio, ancora provvisorio, e' di almeno un morto e 24 feriti di cui cinque ricoverati in ospedale. Tra loro, una donna incinta. Sono state invece tratte in salvo una quarantina di persone. La prima ondata di raid è arrivata verso le 00:45 ora locale. Edifici a fuoco e blackout nella capitale. Secondo Mosca, almeno 210 droni ucraini diretti verso la Russia sono stati abbattuti.

Ieri sera due morti nella regione di Zaporizhzhia. Zelensky evoca la resa a Pokrovsk, roccaforte ucraina nel Donetsk: "La decisione se ritirare le truppe spetta ai comandanti sul campo", dice il presidente. Oggi a Berlino vertice dei ministri della Difesa tedesco, francese, britannico, italiano e polacco.

Gli approfondimenti:

