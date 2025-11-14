Offerte Black Friday
Mondo

Perché l'inverno sarà decisivo per capire il destino dell'Ucraina

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

I prossimi mesi segneranno un momento cruciale per il conflitto, con la resistenza ucraina che mostra crepe sul piano militare, politico ed economico. Le forze russe guadagnano terreno, soprattutto nell’area di Pokrovsk, grazie anche alla riduzione del supporto Usa, che ha indebolito l’apparato difensivo di Kiev, e le difficoltà dell'Ue nel reperire fondi che rischiano di frenare i nuovi pacchetti di aiuti. Intanto uno scandalo di corruzione scuote la leadership dell'Ucraina e complica il quadro diplomatico

