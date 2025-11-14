Perché l'inverno sarà decisivo per capire il destino dell'Ucraina

I prossimi mesi segneranno un momento cruciale per il conflitto, con la resistenza ucraina che mostra crepe sul piano militare, politico ed economico. Le forze russe guadagnano terreno, soprattutto nell’area di Pokrovsk, grazie anche alla riduzione del supporto Usa, che ha indebolito l’apparato difensivo di Kiev, e le difficoltà dell'Ue nel reperire fondi che rischiano di frenare i nuovi pacchetti di aiuti. Intanto uno scandalo di corruzione scuote la leadership dell'Ucraina e complica il quadro diplomatico
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider