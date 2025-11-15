Ucraini accerchiati a Dimitrov. Zelensky: "Presto nuova difesa aerea"

Nella notte scorsa l'esercito russo ha sferrato attacchi contro Dnipro e la regione circostante, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. A riferirlo, scrive la Ukrainska Pravda, è Vladislav Gayvanenko, capo dell'amministrazione regionale di Dnipropetrovsk. "Durante la notte - afferma il funzionario - il nemico ha lanciato dei droni su Dnipro. In città sono scoppiati diversi incendi. Sono state danneggiate alcune aziende private. Un'auto è stata distrutta". Inoltre, ha sottolineato Gayvanenko, il nemico ha attaccato la regione di Nikopol con droni, artiglieria e sistemi di lancio multiplo 'Grad'. Sono state colpite le comunità di Nikopol, Marganets, Chervonohryhorivka e Myrivka. A seguito dei bombardamenti è morto un uomo di 65 anni. Inoltre, sono stati incendiati un edificio inutilizzato e un'auto. Sono stati danneggiati un'impresa privata, un edificio di cinque piani, abitazioni private, un gasdotto e un'auto. Anche nella regione di Synelnykivskyi sono state colpite le comunità di Rozdorska e Pokrovska. I russi hanno utilizzato anche dei droni. È rimasto ferito un uomo di 52 anni. Sono andati a fuoco un centro culturale e alcune abitazioni private.