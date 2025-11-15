Ucraini accerchiati a Dimitrov. Zelensky: "Presto nuova difesa aerea"

I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha dichiarato alla Tass l'esperto militare Andrey Marochko. "L'Ucraina riceverà presto nuovi sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento dai suoi alleati, in particolare dalla Francia. Le decisioni relative sono già in fase di preparazione: si tratterà di un accordo storico". Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky
I soldati russi hanno concluso l'accerchiamento vicino a Dimitrov, nel Donetsk, secondo quanto ha dichiarato alla Tass l'esperto militare Andrey Marochko, aggiungendo che i militari ucraini sarebbero completamente circondati e non possono lasciare la città. "L'accerchiamento vicino a Dimitrov è stato praticamente sigillato. Gli ucraini sono circondati", ha detto. L'Ucraina riceverà presto nuovi sistemi di difesa aerea e aerei da combattimento dai suoi alleati, in particolare dalla Francia. Le decisioni relative sono già in fase di preparazione: si tratterà di un accordo storico". Lo ha riferito RBC-Ucraina, citando il discorso serale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il leader ucraino ha poi ricordato che questa settimana gli Stati nordici e baltici hanno concordato di stanziare 500 milioni di dollari per il programma Purl, che fornirà all'Ucraina armi americane. Ciò contribuirà in modo significativo a scoraggiare gli attacchi russi. "Stiamo anche preparando - ha assicurato - la consegna di altri potenti sistemi di difesa aerea: stiamo preparando un solido accordo con la Francia e lo finalizzeremo presto. Sono fiducioso che il nostro sia un accordo storico".
Attacchi russi nella notte su Dnipro, un morto e un ferito
Nella notte scorsa l'esercito russo ha sferrato attacchi contro Dnipro e la regione circostante, causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. A riferirlo, scrive la Ukrainska Pravda, è Vladislav Gayvanenko, capo dell'amministrazione regionale di Dnipropetrovsk. "Durante la notte - afferma il funzionario - il nemico ha lanciato dei droni su Dnipro. In città sono scoppiati diversi incendi. Sono state danneggiate alcune aziende private. Un'auto è stata distrutta". Inoltre, ha sottolineato Gayvanenko, il nemico ha attaccato la regione di Nikopol con droni, artiglieria e sistemi di lancio multiplo 'Grad'. Sono state colpite le comunità di Nikopol, Marganets, Chervonohryhorivka e Myrivka. A seguito dei bombardamenti è morto un uomo di 65 anni. Inoltre, sono stati incendiati un edificio inutilizzato e un'auto. Sono stati danneggiati un'impresa privata, un edificio di cinque piani, abitazioni private, un gasdotto e un'auto. Anche nella regione di Synelnykivskyi sono state colpite le comunità di Rozdorska e Pokrovska. I russi hanno utilizzato anche dei droni. È rimasto ferito un uomo di 52 anni. Sono andati a fuoco un centro culturale e alcune abitazioni private.
Mosca: "64 droni di Kiev abbattuti in territorio russo"
Un totale di 64 droni ucraini sono stati intercettati e neutralizzati nella notte in territorio russo. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, precisando che 25 sono stati neutralizzati nella regione di Ryazan, 17 nella regione di Rostov, 8 nella regione di Tambov e 5 nella regione di Voronezh. Droni sono stati abbattuti anche nelle regioni di Belgorod, Saratov e Lipetsk (due in ciascuna) e altri nelle regioni di Tula e Samara e nella Repubblica interna russa del Tatarstan.
Trump insiste: "Voglio denuclearizzazione con Russia e Cina"
Il presidente americano Donald Trump ribadisce di volere la "denuclearizzazione" delle tre potenze Stati Uniti, Cina e Russia. Lo ha detto a bordo dell'Air Force One ai giornalisti al seguito.
Ucraina: "Pyongyang ha dimezzato la produzione di proiettili"
La Corea del Nord ha più che dimezzato le sue forniture di proiettili di artiglieria alla Russia dopo aver esaurito le scorte. Allo stesso tempo, il regime di Pyongyang ha avviato la produzione di droni d'attacco. Lo ha dichiarato Vadym Skibitskyi, vice capo dell'intelligence di difesa ucraina, in un'intervista a Reuters, secondo quanto riportato da Ukrinform. "La spedizione di milioni di proiettili di artiglieria dalla Corea del Nord ha aiutato la Russia a mantenere elevati i ritmi di fuoco sul campo di battaglia nel 2024, ma Skibitskyi ha affermato che il numero si è più che dimezzato quest'anno, a causa dell'esaurimento delle scorte di Pyongyang",afferma. Skibitskyi ha poi sottolineato che la Corea del Nord ha avviato la produzione di massa di droni FPV, e UAV d'attacco a medio raggio più grandi, sul proprio territorio.
Esperto russo: "Ucraini circondati a Dimitrov"
Guterres condanna gli attacchi della Russia
Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato l'ultima ondata di attacchi della Russia in Ucraina, che ha causato almeno otto vittime e ingenti danni. "Il Segretario generale condanna fermamente gli attacchi missilistici e con droni su larga scala condotti dalla Federazione Russa in diverse regioni ucraine, che avrebbero causato la morte di almeno sei persone nella capitale Kiev e due persone nella citta' di Chornomorsk", ha affermato il portavoce Stephane Dujarric in una nota.
Zelensky: "Presto riceveremo nuovi sistemi di difesa aerea"
