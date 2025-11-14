Ucraina, Tajani: "Nuovo pacchetto di aiuti dall'Italia a Kiev"

Riguardo agli aiuti dell'Italia all'Ucraina "è già pronto un nuovo pacchetto che firmeremo nelle prossime ore". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del tavolo interistituzionale di coordinamento anti corruzione internazionale, che si è svolto a Roma. "Dobbiamo lavorare per costruire la pace e siamo assolutamente convinti che su questo si possano fare dei passi avanti", ha aggiunto Tajani.

Tajani: “Continueremo a sostenere l’Ucraina”

"Continueremo a sostenere l'Ucraina che è ancora sotto attacco da parte russa, è giusto garantire sicurezza e indipendenza di un Paese che è stato aggredito – continua Tajani. “Dobbiamo lavorare per costruire la pace: siamo assolutamente convinti che si possano fare dei passi avanti" aggiunge il ministro. "Vedremo se sarà possibile un incontro al vertice tra Stati uniti e federazione Russa. Continuiamo a sostenere le iniziative americane per arrivare a un cessate al fuoco, poi starà all'Ucraina decidere come comportarsi per quanto riguarda i territori occupati", conclude.