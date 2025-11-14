Offerte Black Friday
Ucraina, Tajani: "Nuovo pacchetto di aiuti dall'Italia a Kiev"

Politica

“E’ già pronto un nuovo pacchetto di materiale militare, che firmeremo nelle prossime ore". Lo afferma il ministro degli Esteri, a margine del Tavolo interistituzionale di coordinamento anticorruzione internazionale, sugli aiuti militari all'Ucraina aggiungendo che il ministro della Difesa Crosetto riferirà come sempre "al Copasir perché è giusto che questo organismo venga informato"

ascolta articolo

Riguardo agli aiuti dell'Italia all'Ucraina "è già pronto un nuovo pacchetto che firmeremo nelle prossime ore". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del tavolo interistituzionale di coordinamento anti corruzione internazionale, che si è svolto a Roma. "Dobbiamo lavorare per costruire la pace e siamo assolutamente convinti che su questo si possano fare dei passi avanti", ha aggiunto Tajani. 

Tajani: “Continueremo a sostenere l’Ucraina”

"Continueremo a sostenere l'Ucraina che è ancora sotto attacco da parte russa, è giusto garantire sicurezza e indipendenza di un Paese che è stato aggredito – continua Tajani. “Dobbiamo lavorare per costruire la pace: siamo assolutamente convinti che si possano fare dei passi avanti" aggiunge il ministro. "Vedremo se sarà possibile un incontro al vertice tra Stati uniti e federazione Russa. Continuiamo a sostenere le iniziative americane per arrivare a un cessate al fuoco, poi starà all'Ucraina decidere come comportarsi per quanto riguarda i territori occupati", conclude.

 

Approfondimento

Duro attacco su Kiev: vittime. Mosca: "Colpite industrie militari"

