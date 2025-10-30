Gaza, fragile tregua nella Striscia: uccisi 100 palestinesi. LIVE

Francesca Albanese, la relatrice speciale (indipendente) dell'Onu per la Palestina, ha attaccato gli Stati complici del "genocidio" israeliano a Gaza, chiedendo un nuovo multilateralismo che impedisca che si ripeta in futuro. Presentando alla terza commissione dell'Assemblea Generale un rapporto di 24 pagine in cui esamina il ruolo di 63 Stati nel "crimine collettivo" del "genocidio" nella Striscia, l'esperta dice che Israele ha lasciato Gaza "strangolata, affamata, distrutta". E l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon per tutta risposta la definisce una "strega malvagia". "Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina", ha affermato Albanese dal Sudafrica. Il rapporto analizza come l'"atrocità trasmessa in diretta streaming" sia stata facilitata da Stati terzi, concentrandosi su come gli Usa abbiano fornito "copertura diplomatica" per Israele.