Gaza, fragile tregua nella Striscia: uccisi 100 palestinesi. LIVE

in evidenza
L'Italia “complice di genocidio” a Gaza assieme ad altri 62 Paesi. È l'accusa della relatrice speciale dell'Onu Francesca Albanese contenuta in un rapporto di 24 pagine presentato ieri alle Nazioni Unite nel quale si afferma che Israele ha lasciato la Striscia “strangolata, affamata e distrutta”. Ira di Roma. L'ambasciatore italiano al Palazzo di Vetro Maurizio Massari respinge le accuse bollando il rapporto come “totalmente privo di credibilità e imparzialità”. Il rappresentante israeliano definisce Albanese “una strega malvagia”. Nuovo attacco aereo sul nord di Gaza dopo l'annuncio di Tel Aviv sul ripristino del cessate il fuoco. Secondo fonti locali, i raid di martedì hanno provocato almeno 104 morti, tra cui 46 bambini.
Gli approfondimenti:
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
Xi loda Trump per la tregua a Gaza
"Apprezzo il tuo grandecontributo al recente cessate il fuoco a Gaza": lo ha detto XiJinping nell'incontro con Donald Trump in Corea del sud,aggiungendo che anche Pechino ha promosso colloqui di pace peraltre questioni critiche.
Albanese presenta rapporto: "63 Stati complici genocidio a Gaza"
Francesca Albanese, la relatrice speciale (indipendente) dell'Onu per la Palestina, ha attaccato gli Stati complici del "genocidio" israeliano a Gaza, chiedendo un nuovo multilateralismo che impedisca che si ripeta in futuro. Presentando alla terza commissione dell'Assemblea Generale un rapporto di 24 pagine in cui esamina il ruolo di 63 Stati nel "crimine collettivo" del "genocidio" nella Striscia, l'esperta dice che Israele ha lasciato Gaza "strangolata, affamata, distrutta". E l'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon per tutta risposta la definisce una "strega malvagia". "Attraverso azioni illegali e omissioni deliberate, troppi Stati hanno danneggiato, fondato e protetto l'apartheid militarizzato di Israele, consentendo alla sua impresa coloniale di metastatizzare in genocidio, il crimine supremo contro il popolo della Palestina", ha affermato Albanese dal Sudafrica. Il rapporto analizza come l'"atrocità trasmessa in diretta streaming" sia stata facilitata da Stati terzi, concentrandosi su come gli Usa abbiano fornito "copertura diplomatica" per Israele.
Italia a Onu, rapporto Albanese non credibile né imparziale
"Il rapporto presentato dalla relatrice speciale Francesca Albanese è totalmente privo dicredibilità e imparzialità. Come Italia, non ne siamo sorpresi.Il contenuto del dossier eccede palesemente il mandato specificodel relatore speciale, che non include indagini su presunteviolazioni commesse da altri Stati o entità, né giudizi sullacooperazione tra Paesi terzi e la Cpi". Lo ha dettol'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente all'Onu. L'Italia è tra i 63 Stati accusati nel rapporto diAlbanese di "essere complici del genocidio a Gaza".
Fonti Gaza, 104 morti tra cui 46 bimbi nei raid di Israele
Sono 104 i morti, tra cui 46 bambini e 20 donne, nei raid aerei di Israele della notte scorsa sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti locali. I feriti sono 253, tra cui 78 bambini e 84 donne.
Da Guterres ferma condanna per attacchi Israele a Gaza
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres "condanna fermamente" gli attacchi israeliani su Gaza avvenuti ieri. Lo ha dichiarato il suo portavoce, Stephane Dujarric. "Il segretario generale condanna fermamente le morti causate ieri dagli attacchi aerei israeliani contro i civili a Gaza, compresi molti bambini. Condanna tutte le azioni che compromettono il cessate il fuoco e mettono in pericolo i civili", ha detto Dujarric ai giornalisti, invitando tutte le parti a rispettare i propri impegni ed evitare "qualsiasi azione che minacci i civili od ostacoli gli aiuti umanitari".