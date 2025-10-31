Gaza, Usa offrono a Hamas uscita da aree controllate da Israele. LIVE

Israele ha confermato l'identità dei due ultimi ostaggi deceduti a Gaza e i cui corpi sono stati restituiti oggi da Hamas. Lo scrive il Times of Israel. Rappresentanti dell'esercito hanno comunicato alle famiglie di Amiram Cooper, 85 anni, e Sahar Baruch, 25 anni, che i loro corpi sono stati restituiti a Israele dal movimento palestinese questo pomeriggio. Cooper è stato rapito dalla sua casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 ed è stato ucciso durante la prigionia, come confermato dall'Idf nel giugno 2024. Baruch è stato rapito dai terroristi nel kibbutz Be'eri durante l'assalto ed è stato ucciso durante una fallita missione di salvataggio degli ostaggi dell'Idf nel dicembre 2023. "Il governo israeliano condivide il profondo dolore delle famiglie Cooper e Baruch e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti", afferma l'ufficio del primo ministro in una dichiarazione. Si afferma che Israele è "determinato, impegnato e lavora instancabilmente" per riportare a casa i resti degli ultimi 11 ostaggi uccisi rimasti per la sepoltura, aggiungendo che Hamas è "tenuto ad adempiere ai propri impegni nei confronti dei mediatori e a restituirli come parte dell'attuazione dell'accordo".