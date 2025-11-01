Gaza, Hamas consegna resti 3 corpi. Media: Non sono di ostaggi. LIVE

Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Media Israele: “Non sono di ostaggi”. LIVE
La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas e consegnato a Israele resti di tre corpi, forse di ostaggi. Lo riferisce il Times of Israel. Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza. Si ritiene che oltre 10 mila palestinesi dispersi siano sotto le macerie nella Striscia. Ad affermarlo è Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione civile palestinese
in evidenza
Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza; sono stati portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione.
Si ritiene che oltre 10 mila palestinesi dispersi siano sotto le macerie di Gaza. Ad affermarlo è Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione Civile Palestinese nella città meridionale di Rafah, che ha parlato ad Al-Aqsa TV dei continui sforzi per trovare le persone disperse nell'enclave. La notizia è riportata da Al-Jazeera.
Gli Stati Uniti hanno proposto ai militanti di Hamas un passaggio sicuro dalle zone controllate da Israele a Gaza a quelle controllate dal gruppo. Lo riporta Axios citando alcune fonti. La proposta americana è stata consegnata ad Hamas mercoledì dai mediatori dell'Egitto e del Qatar e punta a stabilizzare il cessate il fuoco a Gaza.
Pur esprimendo pubblicamente il proprio appoggio per gli ultimi raid di Israele, Donald Trump dietro le quinte si sarebbe lamentato, definendo l'attacco sproporzionato. Aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi sulle città di Abasan al-Kabira e Bani Suheila, a Est di Khan Yunis, secondo quanto riportato da Al Jazeera.
Media: "Non di ostaggi ultimi resti consegnati da Hamas"
I resti di tre corpi consegnati ieri sera da Hamas a Israele attraverso la Croce Rossa non appartengono a nessun ostaggio. A stabilirlo sono stati gli esami effettuati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, ha riferito il Times of Israel.
Sondaggio: per due-terzi cittadini Israele è Stato vassallo Usa
Il 69 per cento degli Israeliani ritiene che il proprio paese sia diventato uno stato vassallo dell'America. Lo rivela un sondaggio di Canale 12. Secondo la stessa inchiesta, il 67% degli Israeliani pensano anche che siano gli Stati Uniti al momento a decidere le operazioni delle forze armate a Gaza.
Media: "Protezione Civile Gaza, 10 mila dispersi sotto macerie"
Si ritiene che oltre 10 mila palestinesi dispersi siano sotto le macerie di Gaza. Ad affermarlo è Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione Civile Palestinese nella città meridionale di Rafah, che ha parlato ad Al-Aqsa TV dei continui sforzi per trovare le persone disperse nell'enclave. La notizia è riportata da Al-Jazeera. Secondo estratti dell'intervista condivisi dall'agenzia di soccorso su Telegram, Radwan ha affermato che oltre 200 palestinesi sono stati uccisi e circa 600 altri sono rimasti feriti dall'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco questo mese. "Le squadre di protezione civile non sono in grado di soccorrere tutti i feriti a causa della mancanza di attrezzature e della limitata disponibilità di forniture mediche", ha affermato, sottolineando che sono necessari macchinari pesanti per recuperare i corpi da sotto le macerie. Radwan ha anche affermato che Israele sta "deliberatamente" prendendo di mira i soccorritori, violando il diritto internazionale.
Hamas restituisce resti di tre corpi
Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza; sono stati portati all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione.