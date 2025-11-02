Offerte Sky
Gaza, Katz incontra Caine: "Discusso della smilitarizzazione di Hamas". LIVE

Ieri il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha incontrato il ministro della Difesa Israel Katz. Lo ha reso noto quest'ultimo in una nota, ripresa dal Times of Israel, in cui ha spiegato che le discussioni si sono incentrate sulle "sfide negli scenari vicini e lontani, prima fra tutte la Striscia di Gaza, e del nostro impegno per il rilascio di tutti gli ostaggi, la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas", oltre alla "stretta cooperazione strategica e operativa tra le Forze di difesa israeliane e l'esercito statunitense, una partnership che sta plasmando la nuova realtà in Medio Oriente".

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa resti di tre corpi poi trasferiti in Israele. Gli esami all’istituto forense di Tel Aviv hanno stabilito però che non appartengono a nessun ostaggio, lo riporta il Times of Israel. Si ritiene che oltre 10 mila palestinesi dispersi siano sotto le macerie nella Striscia. Ad affermarlo è Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione civile palestinese.

Hamas risponde a Washington: Non saccheggiamo gli aiuti

 Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le accuse degli Stati Uniti, secondo cui il gruppo islamista ha saccheggiato un convoglio di aiuti a Gaza, sono "false". "Le accuse del Comando Centrale degli Stati Uniti sono false, mancano di prove sul campo e fanno parte di una sistematica campagna di disinformazione", si legge in una dichiarazione rilasciata da Hamas. La comunicazione arriva dopo che il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha pubblicato un video di un drone che, durante il fine settimana, mostra sospetti agenti di Hamas che saccheggiano un camion di aiuti nel sud della Striscia di Gaza. 

Ieri il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha incontrato il ministro della Difesa Israel Katz. Lo rende noto quest'ultimo in una nota, ripresa dal Times of Israel, in cui spiega che le discussioni si sono incentrate sulle "sfide negli scenari vicini e lontani, prima fra tutte la Striscia di Gaza, e del nostro impegno per il rilascio di tutti gli ostaggi, la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas", oltre alla "stretta cooperazione strategica e operativa tra le Forze di difesa israeliane e l'esercito statunitense, una partnership che sta plasmando la nuova realtà in Medio Oriente".

Si tratta del secondo appuntamento di Caine, fedelissimo del presidente Usa Donald Trump, da quando è arrivato in Israele nella giornata di giovedì. Ieri ha incontrato il capo di Stato Maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), generale Eyal Zamir, e altri funzionari militari per una valutazione incentrata sulle "sfide regionali, concentrandosi principalmente sulla situazione nella Striscia di Gaza e sulle sfide future sia negli scenari vicini che lontani", stando a quanto comunicato dalle stesse Idf.

