Katz incontra Caine: "Discusso della smilitarizzazione di Hamas". LIVE

Ieri il capo di Stato Maggiore degli Stati Uniti, generale Dan Caine, ha incontrato il ministro della Difesa Israel Katz. Lo ha reso noto quest'ultimo in una nota, ripresa dal Times of Israel, in cui ha spiegato che le discussioni si sono incentrate sulle "sfide negli scenari vicini e lontani, prima fra tutte la Striscia di Gaza, e del nostro impegno per il rilascio di tutti gli ostaggi, la smilitarizzazione di Gaza e il disarmo di Hamas", oltre alla "stretta cooperazione strategica e operativa tra le Forze di difesa israeliane e l'esercito statunitense, una partnership che sta plasmando la nuova realtà in Medio Oriente".

Hamas ha consegnato alla Croce Rossa resti di tre corpi poi trasferiti in Israele. Gli esami all’istituto forense di Tel Aviv hanno stabilito però che non appartengono a nessun ostaggio, lo riporta il Times of Israel. Si ritiene che oltre 10 mila palestinesi dispersi siano sotto le macerie nella Striscia. Ad affermarlo è Ahmed Radwan, responsabile stampa della Protezione civile palestinese.

