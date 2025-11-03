Israele: “Stiamo lavorando a identificazione corpi ostaggi". LIVE

Uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, ucciso il 7 ottobre e trovato a Khan Younis. È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. A quanto riferisce l'emittente Kan, il progetto prevede che i combattenti armati lascino la Linea Gialla su mezzi della Croce Rossa attraverso corridoi sicuri. Hamas ha dato il suo via libera. I mediatori sono in contatto con Israele per avere anche la sua luce verde
in evidenza
Le autorità israeliane hanno dichiarato che l'Istituto di medicina legale sta lavorando per confermare l'identità dei tre corpi restituiti da Hamas. Se si confermasse che i corpi appartengono agli ostaggi, rimarrebbero ancora otto ostaggi deceduti a Gaza. Uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, ucciso il 7 ottobre e trovato a Khan Younis. Hamas ha già trasferito in precedenza resti che non appartenevano a nessuno degli ostaggi deceduti trattenuti nella Striscia. È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. A quanto riferisce l'emittente Kan, il progetto prevede che i combattenti armati lascino la Linea Gialla su mezzi della Croce Rossa attraverso corridoi sicuri. Hamas ha dato il suo via libera. I mediatori sono in contatto con Israele per avere anche la sua luce verde.
Gli approfondimenti:
- Piano di pace per Gaza: il testo integrale dell'accordo
- Da Oslo a Sharm el Sheik, i piani di pace degli ultimi decenni
- Chi sono gli ostaggi israeliani rilasciati da Hamas
- Dagli ostaggi rilasciati alle vittime, i numeri della guerra
- Quali Paesi riconoscono lo Stato palestinese e quali sono contrari. LA MAPPA
- Blocco E1: cos’è l’insediamento di Israele che divide la Cisgiordania
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media, "Hamas ha accettato di ritirarsi da zone sotto controllo Idf"
Hamas ha accettato di ritirarsi, passando attraverso corridoi della Croce Rossa, dalle aree di Gaza che dovrebbero essere sotto il controllo delle Forze di difesa israeliane, in linea con quanto previsto dall'accordo di cessate il fuoco con Israele. Lo rende noto Al Jazeera, secondo cui i mediatori stanno lavorando per garantire che i militanti si ritirino sul lato della Linea gialla controllato da Hamas senza che ciò scateni scontri con le Idf. I mediatori starebbero attualmente aspettando l'approvazione di Israele.
Ufficio Netanyahu: "Ricevuti resti dei tre ostaggi"
Israele ha dichiarato che le sue forze di sicurezza nella Striscia di Gaza hanno ricevuto dalla Croce Rossa i resti di tre ostaggi restituiti oggi da Hamas nell'ambito di un accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. "Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, le bare di tre ostaggi caduti che sono state consegnate alle forze delle Idf e dello Shin Bet all'interno della Striscia di Gaza", si apprende da un comunicato diffuso dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. I resti sono stati trasferiti a un centro medico legale per l'identificazione, aggiunge. Stando a Hamas, i resti sarebbero stati rinvenuti oggi nei tunnel nella regione meridionale della Striscia di Gaza.
Arrestata ex procuratrice militare israeliana
E' stata arrestata dalla polizia la procuratrice militare israeliana, maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, che oggi è brevemente scomparsa dopo aver lasciato dei biglietti dai quali si intuiva che volesse togliersi la vita. La donna è accusata di aver ostacolato le indagini. Lo riporta JNet.
Da oggi capo intelligence Usa Tulsi Gabbard in Israele
Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale del presidente degli Usa Donald Trump, arriverà oggi in Israele. Lo riporta il Trump al Times of Israel, citando un funzionario dell'amministrazione. Gabbard sarà l'ultimo di una serie di alti funzionari americani arrivati ;;nel Paese nelle ultime settimane, mentre Washington lavora per portare avanti il ;;piano di pace di Trump a Gaza.
Israele, stiamo lavorando all'identificazione dei corpi
Le autorità israeliane hanno dichiarato che l'Istituto di medicina legale sta lavorando per confermare l'identità dei tre corpi restituiti da Hamas. Lo riporta il Times of Israel. Se si confermasse che i corpi appartengono agli ostaggi, rimarrebbero ancora otto ostaggi deceduti a Gaza. Hamas ha già trasferito in precedenza resti che non appartenevano a nessuno degli ostaggi deceduti trattenuti nella Striscia.