Israele: “Stiamo lavorando a identificazione corpi ostaggi". LIVE

Le autorità israeliane hanno dichiarato che l'Istituto di medicina legale sta lavorando per confermare l'identità dei tre corpi restituiti da Hamas. Se si confermasse che i corpi appartengono agli ostaggi, rimarrebbero ancora otto ostaggi deceduti a Gaza. Uno dei tre corpi sarebbe quello del colonnello israeliano Assaf Hamami, ucciso il 7 ottobre e trovato a Khan Younis. Hamas ha già trasferito in precedenza resti che non appartenevano a nessuno degli ostaggi deceduti trattenuti nella Striscia. È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. A quanto riferisce l'emittente Kan, il progetto prevede che i combattenti armati lascino la Linea Gialla su mezzi della Croce Rossa attraverso corridoi sicuri. Hamas ha dato il suo via libera. I mediatori sono in contatto con Israele per avere anche la sua luce verde.

