Usa puntano a via libera Onu su forza internazionale per Gaza. LIVE

La risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e offrire sicurezza nella Striscia fino alla fine del 2027, con la possibilità di allungare il mandato. Pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. I tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ucciso il 7 ottobre), Omer Maxim Neutra e Oz Daniel
Gli Stati Uniti hanno inviato a diversi membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu una bozza di risoluzione per l'istituzione di una forza internazionale a Gaza per almeno due anni. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la risoluzione darebbe agli Stati Uniti e ai paesi partecipanti un ampio mandato per governare e offrire sicurezza nella Striscia fino alla fine del 2027, con la possibilità di allungare il mandato. La risoluzione farà da base alle trattative fra i membri del Consiglio di Sicurezza con l'obiettivo di istituire la forza internazionale nelle prossime settimane e dispiegare le prime truppe in gennaio. Pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di Israele, oltre la cosiddetta Linea Gialla. A quanto riferisce l'emittente Kan, il progetto prevede che i combattenti armati lascino la Linea Gialla su mezzi della Croce Rossa attraverso corridoi sicuri. Hamas ha dato il suo via libera. I mediatori sono in contatto con Israele per avere anche la sua luce verde. L'Istituto nazionale di Medicina Legale israeliano ha confermato che i tre corpi consegnati da Hamas alla Croce Rossa a Gaza domenica corrispondono agli ostaggi Asaf Hamami (colonnello israeliano ucciso il 7 ottobre), Omer Maxim Neutra e Oz Daniel.
Media: "Hamas aperto a possibilità di consegnare solo armi pesanti"
Hamas avrebbe iniziato ad accettare l'idea di consegnare le sue armi pesanti come parte dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo ha detto al quotidiano saudita Asharq Al-Awsat l'imprenditore palestinese-americano Bishara Bahbah, che ha contribuito a mediare con Hamas per il cessate il fuoco a Gaza. Secondo il mediatore, Washington avrebbe anche iniziato a mostrare la volontà di accettare l'idea che Hamas ceda solo le sue armi pesanti, nell'ambito del concetto più ampio di disarmo del gruppo che appare nel piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra di Gaza. Bahbab sottolinea di aver parlato con alti funzionari statunitensi, che avrebbero affermato che esiste la possibilità che ad Hamas venga consentito di conservare armi leggere "per autodifesa".
Idf, "uccisi nel sud di Gaza dopo aver superato linea gialla"
L'Idf afferma di aver ucciso "diversi terroristi che avevano attraversato la Linea Gialla, che delimita il ritiro dell'esercito, e si erano avvicinati alle truppe" nella Striscia di Gaza meridionale nelle prime ore di questa mattina. I palestinesi avevano "rappresentato una minaccia immediata" per le forze di stanza nella zona, afferma l'esercito, aggiungendo che poco dopo essere stati individuati, l'aeronautica militare israeliana li ha colpiti e uccisi "per rimuovere la minaccia". L'Idf afferma di rimanere dispiegata a Gaza "in conformità con l'accordo di cessate il fuoco" e che continuerà "a operare per rimuovere qualsiasi minaccia immediata".
Crosetto: "Su crisi Gaza i tempi saranno lunghissimi"
"Su Gaza aspettiamoci un passo avanti e uno indietro per i prossimi 10, 20 o 30 anni. Guardate il Kosovo, da quanto tempo siamo lì e da quanto tempo continuano ad essrci ancora tensioni. Le crisi internazionali non si risolvono con i tempi con cui risolviamo una crisi familiare. Abituiamoci anche a Gaza a tempi lunghissimi". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.
Gaza, Israele restituisce corpi 45 palestinesi
Israele ha restituito alla Striscia di Gaza i corpi di 45 palestinesi, portando a 270 il totale dei corpi consegnati nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce il ministero della Sanità dell'enclave, controllato da Hamas. L'intesa mediata dal presidente americano Donald Trump prevede la restituzione, da parte d'Israele, di 15 palestinesi per ogni israeliano deceduto riconsegnato da Hamas. Le autorità israeliane hanno confermato che i resti consegnati ieri dal movimento islamista appartengono a tre ostaggi catturati nell'attacco del 7 ottobre 2023: Omar Neutra, Oz Daniel e Assasf Hamami.
Usa puntano via libera Onu a forza internazionale per Gaza
