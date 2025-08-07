Casa Bianca: "Trump vuole incontrare Putin e poi Zelensky". LIVE

Il presidente americano è disponibile ad incontrare gli omologhi russo ed ucraino. Lo ha confermato la Casa Bianca dopo una telefonata tra Trump e Zelensky che ha coinvolto anche il segretario Generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia. Il tycoon ha definito "molto produttivo" l'incontro a Mosca tra l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff e Putin, avvenuto ieri
in evidenza
Donald Trump è disponibile a incontrare Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca confermando in parte le notizie anticipate dal New York Times. La possibilità è stata discussa in una chiamata tra Trump e Zelensky che, secondo una fonte ucraina di alto livello, ha coinvolto anche il segretario Generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia. "I russi hanno espresso il desiderio di incontrare il presidente Trump, e il presidente è disponibile a incontrare sia il presidente Putin che il presidente Zelensky", ha dichiarato Karoline Leavitt.
Ieri a Mosca incontro definito dallo stesso Trump "molto produttivo" tra Steve Witkoff, inviato speciale americano" e Vladimir Putin.
Zelensky cauto: "Mosca sembra più incline alla tregua"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso un cauto ottimismo sui progressi nei negoziati di pace, citando i segnali di un potenziale cambiamento nella posizione della Russia sulla guerra in Ucraina dopo i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato degli Stati Uniti Steve Witkoff. E' quanto si legge su "Kkyiv independent". "La Russia ora sembra essere piu' incline a un cessate il fuoco: la pressione sta funzionando", ha detto Zelensky nel suo discorso serale, poche ore dopo essere stato informato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il viaggio a Mosca tra Witkoff e Putin. "La chiave è assicurarsi che non ingannino nessuno nei dettagli, nè noi, nè gli Stati Uniti", ha aggiunto Zelensky, parlando dei russi. Trump e Zelensky hanno avuto una telefonata insieme ai leader europei per condividere i progressi nei colloqui.
Trump aperto ad incontrare sia Putin sia Zelensky la prossima settimana
Donald Trump è "aperto a incontrare sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky", ha dichiarato oggi la sua portavoce Karoline Leavitt, aggiungendo che "i russi hanno espresso il desiderio di incontrare" il presidente degli Stati Uniti.
La possibilità è stata discussa in una chiamata tra Trump e Zelensky, a cui, secondo una fonte ucraina di alto livello, hanno partecipato anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e i leader di Gran Bretagna, Germania e Finlandia, dopo che l'inviato di Washington Steve Witkoff aveva visitato Mosca per dei colloqui, nella mattinata di oggi.
Secondo il New York Times, Trump ha dichiarato oggi a diversi leader europei di voler incontrare personalmente Vladimir Putin già la prossima settimana, per poi tenere un incontro a tre con Volodymyr Zelensky.