Guerra Ucraina Russia, Zakharova: "Mosca non accetta minacce". LIVE

Mosca non accetta minacce. Così la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha risposto all'ultimatum del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui se non ci saranno progressi per porre fine alla guerra con l'Ucraina, Washington imporrà dazi a Mosca entro 50 giorni. Lo riporta Reuters. Zakharova ha aggiunto che "la decisione di Trump di fornire armi all'Ucraina è un segno di continui massacri e rifiuto delle iniziative di pace". La Russia mette a frutto i 50 giorni di grazia concessi da Donald Trump dando nuovo impulso all'avanzata militare in Ucraina. Il ministero della Difesa ha infatti rivendicato la conquista di tre nuovi villaggi nelle regioni di Kharkiv, Donetsk e Zaporizhzhia, mentre Berlino fa sapere che le consegne promesse a Kiev di missili Patriot per le difese aeree potrebbero ritardare di "settimane".

L'Ucraina è entrata ufficialmente a far parte della Corte penale internazionale (Cpi) con una cerimonia presso la sede all'Aja: è il 125esimo Paese a ratificare lo Statuto di Roma.

