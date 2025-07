Attacco su Odessa: un morto. Intesa Ue su nuove sanzioni Russia. LIVE

Il Cremlino afferma di non essere a conoscenza del piano per l'incontro tra Putin, Trump e Xi a settembre in Cina, a margine delle festività per l'80/o anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese. Lo ha reso noto il portavoce russo, Dmitry Peskov. "Non sappiamo niente di questa possibilità", ha spiegato alla Tass commentando un'anticipazione diffusa dal Times.