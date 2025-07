Guerra Israele Iran, Idf ordina l'evacuazione del centro di Gaza. LIVE

"Un serio avvertimento a tutti coloro che si trovano nell'area di Gaza City, nei quartieri di Al-Tuffah, Al-Daraj e nella Città Vecchia. Le Idf stanno operando con estrema violenza nella zona e attaccheranno qualsiasi area utilizzata per lanciare razzi verso lo Stato di Israele". È l'avvertimento lanciato su X dal portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano. Trump su Truth: "I miei rappresentanti hanno avuto un lungo e produttivo incontro con gli israeliani su Gaza. Israele ha accettato le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco di 60 giorni, durante il quale lavoreremo con tutte le parti per porre fine alla guerra". Teheran intanto ha annunciato la sospensione della sua collaborazione con l'Aiea e in Iran almeno due persone sono state uccise e altre 50 sono state arrestate per "attività di spionaggio per il Mossad".

Gli approfondimenti:

