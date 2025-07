Guerra Ucraina Russia, Trump taglia le armi all’Ucraina. LIVE

Sono in corso colloqui fra Copenhagen e Kiev per il trasferimento in Danimarca delle aziende ucraine che producono armi, fra cui droni e missili, e munizioni per proteggerle in questo modo dai raid russi, ha annunciato il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen. Entro settembre o ottobre sarà chiaro l'andamento dei colloqui.