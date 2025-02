Spaccatura all'Onu, Usa si astengono sull'integrità dell'Ucraina. LIVE

Al termine di una giornata fiume al Palazzo di Vetro, nel terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il Consiglio di Sicurezza Onu ha approvato una breve risoluzione presentata degli Usa che chiede la "rapida fine della guerra". Il documento non cita però la Russia come aggressore, né fa riferimento alla sovranità e all'integrità territoriale di Kiev, come era invece stato sancito in Assemblea, dove la risoluzione Usa era stata approvata con questi emendamenti proposti dall'Ue. Francia e Gran Bretagna, che avrebbero potuto porre il veto sulla risoluzione Usa, si sono hanno astenuti, spianando la strada alla versione di Trump. Il testo è stato adottato con 10 voti a favore, nessuno contrario e 5 astenuti (Slovenia, Grecia, Danimarca oltre a Francia e Gran Bretagna) mentre Russia e Usa si sono trovati per una volta sullo stesso fronte assieme alla Cina. Dopo il suo incontro con Trump, il presidente francese Macron ha detto a Fox News che "la tregua in Ucraina potrebbe essere raggiunta tra qualche settimana".

