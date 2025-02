L'Ucraina va verso una faticosa ricostruzione partendo dalle ferite e dai rottami del conflitto. Sky TG24 ha incontrato centinaia di persone, intellettuali, politici, imprenditori e operai, fabbri e contadini, militari e gente comune per capire come sta evolvendo il Paese. Ecco il reportage

Ucraina first. L'Ucraina che verrà si sta modellando adesso, giorno per giorno, ovunque nel Paese, nei corridoi del potere come nei locali notturni dove si balla fino al coprifuoco, nelle gallerie che vendono all'estero, nei teatri dove si recita solo in ucraino, nei centri commerciali che guardano all'Europa, nelle scuole, nelle università, nelle cliniche di eccellenza che curano i mutilati di guerra come nei quartieri più poveri dove si fatica a vivere, nelle grandi fabbriche che impiegano migliaia di persone, ma anche nei cimiteri o nei centri delle città dove vengono ricordati i caduti di una guerra che dura ormai dal 2014. Per farci raccontare che Paese si va costruendo dalle ferite e dai rottami del conflitto abbiamo incontrato centinaia di persone, intellettuali, politici, imprenditori e operai, fabbri e contadini, militari e gente comune. E quel che appare è una nazione la cui identità con la guerra fiorisce.