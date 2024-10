Guerra Medioriente, premier Libano: "Spero tregua entro pochi giorni"

Proseguono i tentativi per un cessate il fuoco. Il premier libanese Mikati: "Spreo in una tregua entro pochi giorni". Ma ulteriori raid di Israele in Libano causano 19 morti. Le forze Onu: "Missione Unifil attaccata 30 volte da ottobre, 20 da Israele". Il luovo leader di Hezbollah Naim Qassem: "Non combattiamo per conto dell'Iran, non ci arrenderemo mai". La Casa Bianca: l'Iran non dovrebbe rispondere a Israele, ma se lo facesse, sosterremmo Tel Aviv.





