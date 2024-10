Il predecessore

L’ex leader Narsallah, ucciso in un attacco mirato di Israele a Beirut il 27 settembre 2024, era considerato un astuto stratega e acerrimo nemico di Tel Aviv. Ha cementato alleanze con i leader religiosi sciiti in Iran e con la milizia di Hamas. Sotto la sua guida Hezbollah è intervenuto anche nel conflitto in Siria, a favore del presidente Bashar al-Assad. Deteneva il titolo di sayyid, un’onorificenza che identifica il lignaggio del chierico e che risale al profeta Maometto, il fondatore dell’Islam. Ha vissuto in gran parte in clandestinità. Era nato nel sobborgo settentrionale di Sharshabouk, a Beirut. Aveva studiato teologia unendosi poi al movimento Amal, un'organizzazione politica e paramilitare sciita, prima di diventare uno dei fondatori di Hezbollah.