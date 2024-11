Medio Oriente, nuovi attacchi su Beirut: 2 morti e 4 feriti. LIVE

Due persone sono state uccise e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei israeliani delle ultime ore sul quartiere Ain el-Remmaneh di Beirut, nella periferia sud-orientale della capitale libanese: lo riferiscono i media locali, come riporta Al Jazeera. Si tratta dei primi attacchi israeliani contro Beirut in quasi una settimana.

La guida suprema dell'Iran Khamenei ha dato ordine lunedì scorso di prepararsi ad attaccare Israele. Lo riporta il New York Times citando fonti iraniane, secondo le quali Khamenei ha deciso dopo aver esaminato un rapporto militare dettagliato sui danni causati dall'attacco israeliano del 26 ottobre. Secondo Khamenei, mette in evidenza il New York Times, la portata dell'attacco di Israele è stata troppo grande per essere ignorata e non rispondere significherebbe ammettere la sconfitta. A pochi giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, i due candidati Trump e Harris affilano gli artigli a caccia dell'ultimo voto. L'ultima sfida è sulle donne. Le parole di Donald Trump sulle donne sono "molto offensive", ha ammonito la candidata democratica commentando la promessa dell'ex presidente Usa di "difendere le donne, che a loro piaccia o no".





