Guerra MO, spiragli di tregua. Israele vieta Unrwa nel Paese. LIVE

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito "intollerabile" la nuova legislazione israeliana che vieta l'attività dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) in Israele e nei territori occupati. "La decisione odierna del parlamento israeliano di bandire l'UNRWA dal suo lavoro per salvare vite umane e proteggere la salute di milioni di palestinesi avrà conseguenze devastanti. E' intollerabile", ha affermato Tedros in una nota. Il leader dell'OMS ha affermato che l'approvazione di due leggi da parte della Knesset (il parlamento israeliano) lunedì sera "viola gli obblighi e le responsabilità di Israele e minaccia la vita e la salute di tutti coloro che dipendono dall'UNRWA".