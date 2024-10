Israele attacca l'Iran in risposta ai bombardamenti del 1° ottobre

"Sono convinto che non ci saranno reazioni da parte iraniana". Il rischio "di un'escalation "c'è sempre ma credo sia un rischio che si può scongiurare col lavoro della diplomazia e l'impegno di tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Rainews24. "La reazione di oggi è stata all'attacco dell'Iran" contro Israele "del 1 ottobre, era già prevista e prevedibile, avevamo avvisato tutti i nostri connazionali di essere geolocalizzati attraverso Viaggiare Sicuri", ha sottolineato. "Io credo che ora sia il momento di favorire in qualsiasi modo il dialogo per arrivare al cessate il fuoco sia in Libano sia a Gaza. L'Italia opera per raggiungere questo obiettivo con grande determinazione e credibilità". "Non abbiamo notizie in alcun modo di coinvolgimento dei nostri connazionali" negli attacchi israeliani in Iran, "ho parlato stamane con la nostra ambasciatrice a Teheran, i nostri concittadini sono tutti in sicurezza e non ci sono vittime", ha sottolineato Tajani a Rainews24. "Da Israele ho avuto rassicurazioni assolute che il contingente italiano non verrà toccato" ma "continueremo a vigilare e monitorare la situazione", ha sottolineato.