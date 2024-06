Ue e Ucraina firmano accordi sicurezza, 1,9 mld di aiuti. LIVE

A Bruxelles è stato firmato un impegno di "sicurezza a lungo termine" tra Unione Europea e Ucraina, a sottoscriverlo il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente di Commissione Ursula von der Leyen. Zelensky ha firmato anche accordi bilaterali con la Lituania ed Estonia. Mosca avverte Washington: "Con le armi a Kiev c'è il rischio di escalation della guerra". La denuncia russa: "Colpiti lanciarazzi Himars e personale straniero. Bombe di Kiev sulla stazione di controllo delle radiazioni della centrale di Zaporizhzhia".

In Russia inizia il processo al reporter del Wsj Gershkovich, accusato di spionaggio. Il suo giornale lo difende: "Accuse inventate". Via libera all'ex premier olandese Rutte come nuovo segretario generale della Nato. Per lui tante sfide, dalla cybersecurity ai nuovi equilibri geopolitici.

