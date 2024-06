Ucraina Russia, media: da Usa nuovo pacchetto da 150 mln dollari. LIVE

Il Crocus City Hall di Mosca, teatro lo scorso marzo di un attentato terroristico che ha provocato almeno 145 morti, non sarà più una sala da concerto: lo riporta l'agenzia Ria Novosti, che cita il governatore della regione della capitale. "Non ci sarà più una sala da concerto" al Crocus City Hall, ha detto a Ria Novosti Andrei Vorobiov rispondendo a chi gli chiedeva quali fossero i piani della regione di Mosca per restaurare l'edificio, che è stato devastato da un enorme incendio. Il 22 marzo uomini armati hanno aperto il fuoco contro il Crocus, situato nella periferia nord-occidentale della capitale, prima di appiccargli fuoco. L'attacco, il peggiore commesso in Russia dal 2004, ha provocato almeno 145 morti e 360 ;;feriti. Finora sono state arrestate più di 20 persone, compresi i quattro presunti responsabili, tutti provenienti dal Tagikistan, ex repubblica sovietica dell'Asia centrale confinante con l'Afghanistan.