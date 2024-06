Shoigu e Gerasimov accusati di crimini di guerra. Russia: "Assurdo"

I due generali russi sono stati accusati dall'Aja di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" per i bombardamenti missilistici sulle centrali elettriche in Ucraina

La Federazione Russa non riconosce le accuse e considera assurdi i mandati di arresto della Corte penale internazionale (Cpi) nei confronti dell'ex ministro della Difesa Serghei Shoigu e del capo di stato maggiore Valery Gerasimov. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. I due generali sono stati accusati dalla Corte penale internazionale (Cpi) dell’Aja di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" per i bombardamenti missilistici sulle centrali elettriche in Ucraina.