Ucraina, al via oggi negoziati con Kiev per adesione all'Ue. LIVE

L'Ungheria non bloccherà i negoziati al via oggi per l'adesione dell'Ucraina all'Ue nonostante abbia dubbi al riguardo e ritenga che abbiano una motivazione politica, ha dichiarato il primo ministro Viktor Orban al media tedesco Funke. "L'Ungheria non è d'accordo con il processo, ma non lo blocchiamo e sosteniamo l'avvio dei negoziati. Non si tratta di dire sì o no all'adesione all'Ue. Ma dobbiamo prima scoprire quali saranno le conseguenze dell'accettare un Paese in guerra i cui confini non sono definiti nella pratica, di un Paese enorme per l'agricoltura europea", afferma Orban nell'intervista ripresa citata anche dall'agenzia di stampa russa Tass. "Stiamo avviando negoziati senza chiarezza su questi temi, il che non è positivo. E' un processo puramente motivato politicamente", secondo il premier ungherese.