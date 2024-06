Introduzione

Pochi giorni fa l’esercito russo ha sganciato l'ordigno su un obiettivo in Ucraina. Lo sgancio è avvenuto da un bombardiere Sukhoi Su-34, e aveva come obiettivo un edificio Lyptsi - una cittadina pochi chilometri a nord di Kharkiv - che secondo l’intelligence di Mosca era utilizzato come punto di raccolta dall’esercito ucraino.

La FAB-3000 risulta essere una bomba ‘planante’ - cioè sganciata da un aereo da guerra, come un bombardiere - modificata con una apposita strumentazione Gps e con l’aggiunta di appendici aerodinamiche che consentono all’ordigno di planare su un obiettivo in modo simile a quanto fanno le bombe guidate. La FAB-3000 pesa oltre tre tonnellate e risulta avere un elevato potere distruttivo, anche se l’aerodinamicità e precisione di questo tipo di ordigni è stata messa in discussione: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla bomba e su come è stata utilizzata dall’esercito russo in Ucraina