Ucraina, Giornata della Costituzione: perché si festeggia il 28 giugno

Oggi, 28 giugno, in Ucraina si celebra la Giornata della Costituzione, una ricorrenza che, giunta quest'anno alla sua 28esima edizione, segna un traguardo molto importante per il Paese. Adottata il 28 giugno 1996 nella quinta sessione della Verchovna Rada (cioè il Parlamento ucraino), la Costituzione venne approvata a distanza di cinque anni dalla proclamazione dell'indipendenza del Paese, avvenuta il 24 agosto 1991. Per il terzo anno consecutivo, dall'invasione della Russia nel febbraio 2022, i cittadini ucraini celebrano la Giornata in un contesto di guerra molto complesso.