Kiev attacca Sebastopoli: almeno 5 morti. Mosca: usati missili Usa

Gli Stati Uniti dovrebbero prendere l'iniziativa di un cessate il fuoco immediato in Ucraina, ha dichiarato il primo ministro ungherese Viktor Orban in un'intervista al media tedesco Funke citata dall'agenzia di stampa russa Tass. Il presidente degli Usa "è l'unica persona al mondo che può rivolgere due appelli decisivi: a Kiev e a Mosca", secondo Orban. "Non mi preoccupo degli interessi dell'Ucraina o della Russia: voglio in primo luogo che la guerra finisca e che venga instaurato un regime di cessate il fuoco", ha detto il premier ungherese. "Dovremmo fermare le uccisioni al fronte, trovare una via verso una pace che sia accettabile per entrambe le parti e anche per l'Europa: alla fine si parla di una nuova architettura di sicurezza europea, in cui noi poter vivere", ha aggiunto Orban.