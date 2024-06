Corea del Nord, Kim presiede cerimonia per Putin: "Russia preserva equilibrio mondiale"

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha presieduto la cerimonia di benvenuto di alto profilo organizzata a Pyongyang per il presidente russo Vladimir Putin, tenendo una parata militare in Piazza Kim Il-sung al posto dell'attesa sfilata del semplice picchetto d'onore (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Le truppe nordocoreane in alta uniforme, diverse centinaia di soldati, hanno marciato al passo dell'oca sotto i due grandi ritratti dei leader, Putin e Kim, in una piazza riempita dai colori delle due bandiere nazionali e da decine di migliaia di persone. Dopo la cerimonia, lo zar ha annunciato la cooperazione bilaterale "basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco degli interessi" perché Russia e Corea del Nord "sono legate da diversi decenni da una solida amicizia e da stretti rapporti di vicinato". Il leader nordcoreano "ha lodato il ruolo della Russia nel preservare l'equilibro strategico globale e ha espresso sostegno all'operazione militare speciale" in Ucraina come scrive l'agenzia russa Tass. Le relazioni tra Pyongyang e Mosca stanno entrando in una "nuova era di prosperità" e la Corea del Nord intende rafforzare la sua "cooperazione strategica" con la Russia, ha aggunto Kim, mentre per parte sua Vladimir Putin ha invitato il leader nordcoreano a visitare Mosca. Il presidente russo ha espresso l'auspicio che il prossimo vertice si possa tenere nella capitale russa, scrivono le agenzie di Mosca.