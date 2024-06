Ucraina Russia, ultime news: Putin invita Kim Jong-Un a Mosca. LIVE

Con l'incontro in pompa magna nella piazza principale di Pyongyang, ha preso ufficialmente il via il summit tra il presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong-un. Lo zar avrebbe invitato il leader nordcoreano a visitare Mosca, esprimendo l'auspicio che il prossimo vertice si possa tenere nella capitale russa, scrivono le agenzie russe. Un incendio è scoppiato in una raffineria di petrolio dopo un attacco notturno di droni ad Azov, nella regione di Rostov che ospita il quartier generale militare dell'operazione russa in Ucraina. "Secondo le prime informazioni non ci sono vittime", ha sottolineato mentre i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento delle fiamme, scrive Ukrinform. Gli attacchi di droni sul territorio russo sono aumentati. Allarme del presidente della Repubblica Mattarella, in visita in Moldova, sulla "campagna russa di disinformazione, insistente in tutta Europa, va affrontata sia dall'Ue che dalla Nato" e insiste sulla necessità di mantenere il sostegno a Kiev.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: