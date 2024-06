Mattarella: occorre difesa comune in Ue. Rissa alla Camera? Indecoroso

Il capo dello Stato, a Bucarest per incontrare il presidente della Romania Klaus Iohannis, ha detto che “dalla resistenza ucraina passa la sicurezza dell'intera Europa”, e ha espresso il “comune auspicio che il Consiglio europeo rimuova anche i confini terrestri perché la Romania possa entrare nello spazio Schengen" ascolta articolo

“Riteniamo che la Ue debba dotarsi di una difesa comune per dare una risposta deterrente all'aggressività della Russia”: a dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Bucarest dove ha incontrato il presidente della Romania, Klaus Iohannis. Il capo dello Stato, che ha parlato anche della rissa alla Camera dei giorni scorsi definendola “indecorosa”, ha poi “confermato il sostegno pieno che concordemente Romania e Italia intendono mantenere per difendere la sovranità ucraina” e ha espresso “comune auspicio che il Consiglio europeo rimuova anche i confini terrestri perché la Romania possa entrare nello spazio Schengen”. Sul tema dei futuri vertici dell’Ue Mattarella ha aggiunto che “la composizione dei vertici europei deve evitare fratture" proprio perché l'Europa ha difronte a sé una serie di "sfide da affrontare velocemente”.

“Difesa Ue per deterrenza alla Russia” Il presidente Mattarella, dopo l’incontro con l’omologo Klaus Iohannis, ha detto: “C'è il problema della sicurezza, riteniamo che la Ue debba dotarsi di una difesa comune per dare una risposta deterrente all'aggressività della Russia. Dalla difesa dell'Ucraina passa la sicurezza dell'intera Europa". Inoltre il Capo dello Stato, al termine del colloquio con Iohannis, ha aggiunto che “abbiamo confermato il sostegno pieno che concordemente Romania e Italia intendono mantenere per difendere la sovranità ucraina e le regole internazionali e difendere la sicurezza dell'Europa, dalla resistenza ucraina passa la sicurezza dell'intera Europa". “Rissa in Parlamento scena indecorosa” A una domanda sulla rissa avvenuta nel Parlamento italiano, e se questo abbia avuto un effetto rispetto alle trattative per i vertici europei, Sergio Mattarella ha detto che “vorrei togliere dal tavolo un aspetto: non credo che abbia avuto alcun ruolo quella scena indecorosa che tutti hanno visto e condannato e mi auguro che sia una lezione per i partecipanti”. Il presidente Mattarella ha spiegato che "tutti hanno condannato" i fatti accaduti in Parlamento auspicandosi che la situazione "faccia comprendere a chi l'ha attivata che non sono questi i comportamenti parlamentari. D'altronde la tradizione del nostro Parlamento è talmente nobile che questo non può essere però un episodio di rilievo che abbia qualunque tipo di influenza". leggi anche Rissa alla Camera, chi sono gli 11 deputati sospesi

“Composizione vertici Ue eviti fratture” Sulla futura composizione delle istituzioni Ue il presidente della Repubblica ha aggiunto: "La composizione dei vertici europei deve evitare fratture" proprio perché l'Europa ha difronte a sé una serie di "sfide da affrontare velocemente”. Il capo dello Stato ha aggiunto che “la coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto degli elettori. Ma è importante ricordare che vi è un carattere irrinunciabile dell'Ue nato da un patto di pace e democrazia e da alcuni valori che sono lo stato di diritto, la coesione sociale, la dignità di ogni persona e la volontà di accrescimento sociale. Chiunque ne faccia parte deve averle sempre come rifermento". Il presidente della Repubblica ha poi precisato: "Vorrei evitare si confondessero piani diversi: ho parlato di velocità riferendomi all'esigenza che l'Ue possa affrontare i problemi, dal clima alla salute, dall'economia alla difesa, in maniera veloce, dandosi meccanismi veloci, non ho parlato di velocità nella formazione degli organi dell'Unione, è una cosa diversa”. “Bruxelles rimuova confini Schengen a Romania” "Abbiamo registrato una ampia comunità di vedute, la Romania è un partner imprescindibile per i rapporti bilaterali e multilaterali”, ha detto ancora Sergio Mattarella. “La comune appartenenza all'Unione europea è una garanzia per i nostri legami. Abbiamo espresso il comune auspicio che il Consiglio europeo rimuova anche i confini terrestri perché la Romania possa entrare nello spazio Schengen”, ha aggiunto nel corso della conferenza stampa al termine del colloquio con il presidente della Romania Klaus Iohannis. leggi anche Ue, slitta l’intesa sulle nomine. Von der Leyen resta favorita