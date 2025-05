Papa Prevost, le accuse di mancata gestione su casi di abusi sessuali

Lo SNAP - Survivors Network of those Abused by Priest - denuncia la mancata presa di posizione e di provvedimenti da parte del nuovo Pontefice in passato, prima a Chicago (quando era capo provinciale per l’Ordine di Sant’Agostino) e poi in Perù, dove era vescovo. Le autorità vaticane hanno però sempre smentito ascolta articolo

Lo scorso 25 marzo, poco più di un mese prima che il cardinale Robert Francis Prevost diventasse Papa Leone XIV, il più grande gruppo di supporto americano per le vittime di aggressioni sessuali da parte di preti (lo Snap), aveva sporto denuncia contro di lui in Vaticano, accusandolo di aver insabbiato gli abusi sessuali dei suoi sacerdoti. Nella lettera inviata al Segretario di Stato Pietro Parolin, la presidente del Survivors Network of those Abused by Priest, Shaun Dougherty, esprimeva le sue "serie preoccupazioni" riguardo alla condotta di Prevost, parlando di "azioni od omissioni rivolte a interferire con o a eludere un'indagine civile o canonica, sia amministrativa che penale, nei confronti di alcuni chierici della Diocesi di Chiclayo", accusati appunto di abusi sessuali. Prevost fu vescovo di quella Diocesi, in Perù, dal settembre 2015 al 2023. In un comunicato stampa dell’8 maggio, il giorno della sua elezione a Papa, lo Snap ha messo in luce un altro caso simile, risalente al 2000, quando Prevost era padre provinciale della Provincia Agostiniana di Chicago, negli Usa, la sua città natale. Tutte le accuse a suo carico sono state smentite dalle autorità cattoliche.

Le accuse relative a Chicago Come capo provinciale per l’Ordine di Sant’Agostino di Chicago, nel 2000 Prevost avrebbe permesso a padre James Ray di vivere nel convento di St. John Stone, nei pressi di una scuola elementare cattolica, nonostante già dal 1991 la sua attività sacerdotale era stata limitata, in quanto accusato di abusi su minori. Lo stesso Ray – come si legge nella ricostruzione della vicenda su The Pillar, sito dedicato alla Chiesa Cattolica - negli anni aveva ammesso di aver portato un ragazzino a dormire nel suo letto, dicendo di non ricordarsi di aver assalito sessualmente il bambino, con il quale però si era “coccolato”. Nel 2002, dopo che la preoccupazione tra la comunità locale era scoppiata, Ray fu trasferito. Nel 2012 venne laicizzato, in seguito a nuove accuse di abusi sessuali. Le accuse a Prevost si concentrano soprattutto sul fatto che a Ray era già stata negata la possibilità di alloggiare in un’altra struttura, sempre della Diocesi di Chicago, proprio perché vicina a un’altra scuola. Gli si contesta poi di essere stato a conoscenza del passato di Ray e di non aver mai parlato della questione, nonostante i tentativi di varie testate di approfondire l'argomento. Vedi anche Prevost è Papa Leone XIV, cosmopolita e missionario