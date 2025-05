Prevost è Papa Leone XIV, cosmopolita e missionario

Robert Francis Prevost, 69 anni, ha scelto il nome di Leone XIV per il suo pontificato. Per le prime parole pronunciate subito dopo l'Habemus Papam ha scelto di parlare di pace, definendola "disarmata e disarmante, umile e perseverante". Si è rivolto alla piazza, ai fedeli: "Aiutateci anche voi, gli uni e gli altri, a costruire ponti, unendoci tutti per essere un solo popolo sempre in pace". Statunitense di nascita, europeo per radici, latinoamericano per sensibilità