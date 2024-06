Introduzione

L’Ufficio di Presidenza di Montecitorio, insieme ai questori, ha visionato le immagini della bagarre del 12 giugno e ha ascoltato alcuni parlamentari. "Quanto accaduto" viene "gravemente stigmatizzato dalla presidenza: il confronto politico tra posizioni diverse non può mai trascendere nello scontro fisico" e nella "lesione delle istituzioni", ha detto il presidente Lorenzo Fontana. Undici i deputati sospesi. Le opposizioni protestano e convocano una manifestazione a Roma per martedì, quando è atteso il voto finale in Senato sul premierato