Rissa tra parlamentari oggi in Aula alla Camera. Il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno, durante il dibattito sul ddl Calderoli sull’Autonomia differenziata, è stato aggredito e portato via dai sanitari in carrozzina. La discussione tra maggioranza e opposizioni si era accesa qualche minuto prima: il deputato Donno, tra i protagonisti dell’acceso dibattito, era stato espulso dall’Aula dal presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha poi sospeso la seduta. Il deputato pentastellato si è avvicinato ai banchi del governo con l’intento di consegnare una bandiera tricolore al ministro Calderoli ed è stato aggredito da alcuni membri della Lega. Dopo quanto accaduto in Aula il presidente Fontana ha convocato una riunione immediata della conferenza dei capigruppo.

Colpito con pugni in testa Quanto è successo in Aula è stato raccontato da alcuni deputati presenti. Donno "voleva consegnare un Tricolore al ministro Calderoli, seduto sui banchi del governo alla Camera, sono intervenuti alcuni deputati di maggioranza", ha riferito il deputato di Avs Grimaldi. "Donno è stato colpito con dei pugni sulla testa e si è sentito male". Il pentastellato infatti, dopo essersi accasciato a terra, è stato soccorso dai sanitari ed è stato portato via in carrozzina. Secondo quanto si apprende, il protagonista dell'aggressione sarebbe stato Igor Iezzi.

Fratoianni: "Non c'era alcun pericolo" "Il collega Donno si era semplicemente avvicinato ai banchi del governo per tentare di consegnare il tricolore, è stato ripreso e quindi espulso da Fontana”, ha raccontato Nicola Fratoianni. “Ma - ha aggiunto - non c'era nessun pericolo per nessuno, poi alcuni deputati di maggioranza, io ho visto Mollicone di Fdi e Iezzi della Lega che sono scesi dai loro banchi e si sono avvicinati a Donno, che è stato ripetutamente colpito sulla testa con pugni finché non è caduto a terra e poi sono arrivati i sanitari a soccorrerlo".

Conte: "Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore" "Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei deputati. Giù le mani da noi, giù le mani dal nostro tricolore. Non passerete. Vergogna". Lo scrive sui social pubblicando il video della rissa il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte.

