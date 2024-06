Rissa alla Camera, chi è il deputato della Lega Igor Iezzi

C'è una 'guerra' di video tra i deputati che hanno ripreso la rissa avvenuta ieri a Montecitorio e che ha portato all'ospedale il deputato 5 Stelle Leonardo Donno. Quest'ultimo aveva scatenato la bagarre in Aula dopo aver consegnato un Tricolore al ministro delle Autonomie Calderoli. Il maggiore indiziato per aver colpito il parlamentare grillino è Igor Iezzi, deputato della Lega, che a caldo aveva smentito: "Ho provato a dare cazzotti, ma non l'ho colpito. Donno ha tentato di aggredire Calderoli e ho reagito. Io mi allontano e lui dopo cade come una pera. Andrebbe condannata la sua sceneggiata.