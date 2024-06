Rissa in Parlamento, Iezzi (Lega) e Donno (M5S) sospesi dalla Camera

L'ufficio di presidenza della Camera ha votato le sanzioni per i deputati coinvolti nella rissa di giovedì nell'Aula di Montecitorio. Per il deputato della Lega Igor Iezzi è stato deciso il massimo della sanzione: 15 giorni di sospensione. 7 giorni di sospensione per i deputati di FdI Mollicone, Cangiano e Amich, per il leghista Furgiuele e per il deputato del Pd Stumpo. Donno del M5s riceve una sospensione di 4 giorni. Sospesi per tre giorni il dem Amendola e Candiani della Lega. Due giorni di sospensione erogati a Scotto e Stefanazzi del Pd.