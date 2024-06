Dopo la rissa di ieri, a Montecitorio bagarre per la bocciatura della proposta dell'opposizione di modificare nel verbale della seduta il termine "disordini" con "aggressione nei confronti del deputato Donno". A Palazzo Madama i senatori hanno sventolato il Tricolore e in risposta i colleghi della maggioranza hanno intonato l'Inno di Mameli. Seduta sospesa in entrambe le Aule ascolta articolo

Non scende la tensione nelle aule del Parlamento. Dopo quanto accaduto ieri fra i deputati Leonardo Donno (M5s) e Igor Iezzi (Lega), oggi alla Camera ancora bagarre per la bocciatura della proposta dell'opposizione di modificare nel processo verbale della seduta il termine "disordini" con "aggressione nei confronti del deputato Donno". A Palazzo Madama invece - durante il voto degli emendamenti al premierato - i senatori delle opposizioni hanno sventolato in Aula il Tricolore e in risposta i colleghi della maggioranza hanno intonato l'Inno di Mameli: la seduta è stata sospesa fino al primo pomeriggio. "Non importa la colpa di chi è ma quello che sottolineo è che, anziché cercare di far vedere in questi giorni l'Italia conscia del proprio ruolo e della propria importanza, con le dovute differenze", mentre c'è il G7 "stiamo dando un'immagine peggiore di quella che diamo normalmente. Mi sembra un harakiri", ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Cos’è successo al Senato A Palazzo Madama la tensione ha iniziato a salire durante le votazioni degli emendamenti sul premierato elettivo, a causa del contingentamento dei tempi. Quando mancavano un centinaio di votazioni i gruppi di opposizione hanno esaurito i tempi a disposizione, ma il presidente di turno, Gianmarco Centinaio, ha comunque concesso un minuto ulteriore per le dichiarazioni. Centinaio ha poi interrotto il deputato del Pd Dario Parrina che stava superando il minuto: "Senatore i vostri tempi sono esauriti, il minuto che concedo è appunto una concessione". Poi il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo è intervenuto invitando le opposizioni "a non tirare la corda", visto che in capigruppo è stato concordato che per martedì prossimo ci sarà comunque il voto finale sul ddl, affermazione a sua volta contestata dal capogruppo di M5s, Stefano Patuanelli: "La dichiarazione di voto non è una concessione, è nel nostro diritto, e ce lo prendiamo". Dopo interventi dai toni sempre più alterati, i senatori delle opposizioni hanno sventolato il Tricolore e in risposta i senatori della maggioranza hanno intonato l'Inno di Mameli. Inoltre le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo impedendo la ripresa dei lavori e delle votazioni. leggi anche Premierato, approvati in Senato articoli 5 e 6 sull'elezione diretta

Anche Casellati intona l'Inno di Mameli Anche la ministra delle riforme Maria Elisabetta Casellati è stata tra le protagoniste del parapiglia in aula del Senato allorché i senatori dell'opposizione hanno esposto i Tricolori. La ministra - da quello che si vede nei video girati da alcuni senatori d'opposizione - era seduta ai banchi del governo al momento dell'inizio della protesta. I senatori d'opposizione, oltre a tenere in mano in alto, dei fogli in formato grande (A3) con il tricolore, ne hanno lanciati alcuni nell'emiciclo. La ministra si è alzata e ne ha raccolto uno, tornando quindi al proprio posto ed esponendolo a sua volta. Quando i senatori di centrodestra hanno intonato l'inno di Mameli, la ministra si è unita al coro. A questo punto si è avvicinata una commessa che ha tolto anche a Casellati il Tricolore, ma il senatore del M5s Marco Croatti si è a sua volta posizionato alle spalle della ministra tenendolo in alto per impedire ai commessi di sottrarglielo. leggi anche Live In Milano, Casellati: "Da instabilità governi effetti devastanti"

Cos’è successo alla Camera Anche a Montecitorio la seduta è stata sospesa fino al primo pomeriggio. Dopo la bocciatura della proposta di modifica del verbale, le opposizioni hanno iniziato a urlare "Vergogna". Il Pd con Federico Fornaro ha chiesto poi una votazione sull'intero processo verbale che è passata per 41 voti di scarto. "Questa è peggio della nipote di Mubarak", ha urlato qualcuno dai banchi dell'opposizione all'indirizzo della maggioranza. A questo punto il vice presidente di turno, Sergio Costa (M5s) ha firmato il verbale. "Non firmare! ", gli ha urlato qualcuno dai banchi delle minoranza. In precedenza Costa aveva evidenziato che "la presidenza firma sulla base della richiesta dell'Aula". In seguito ancora urla e cori dalle opposizioni che hanno anche cantato Bella Ciao dopo che il deputato M5s Ricciardi ha attaccato il numero due della Lega Crippa che avrebbe detto che la canzone è peggio della Decima. Dopo la sospensione dell'Aula si è sentito il coro "Fuori i fascisti dal Parlamento". leggi anche Rissa in Aula, Donno colpito in testa: portato via in carrozzina VIDEO

Nessuna riappacificazione fra Donno e Iezzi Intanto stamattina i deputati Leonardo Donno (M5s) e Igor Iezzi (Lega), protagonisti ieri di una rissa nell’Aula della Camera, si sono confrontati a L’Aria che tira. Alla domanda se volesse chiedere scusa al collega, Iezzi ha risposto che "neanche Calderoli ha ricevuto una manifestazione di solidarietà dal M5s". Nonostante all'inizio dica di non avere "giustificazioni per quella aggressione", poi Iezzi ribadisce che "Donno ha compiuto un'aggressione nei confronti di un ministro e, se ha un minimo di onestà intellettuale, ammetterà che io non l'ho colpito. Ristabiliamo prima la verità dei fatti". A quel punto, interviene Donno: "Chiedo scusa io ai cittadini italiani perché c'è gente del genere che rappresenta anche loro - ha detto - È come se uno esce per strada con una pistola, spara a una persona, non la colpisce ma dice 'non l'ho colpito!'". Quando il deputato pentastellato chiede "se non ci fossero stati i commessi a proteggermi, Iezzi mi prendeva a pugni in faccia e mi lasciava per terra? Ti devi vergognare, ti devono sbattere fuori dal parlamento", il leghista risponde con "se non ci fossero stati i commessi a fermarti tu avresti aggredito Calderoli? Ma vergognati te". leggi anche Rissa alla Camera, chi è il deputato della Lega Igor Iezzi