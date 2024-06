Putin oggi in Corea del Nord: "Mosca e Pyongyang si sostengono"

Il capo del Cremlino è nel Paese per la prima volta dal 2000. Si va verso la firma di un trattato di partnership strategica: abbiamo approcci "vicini o identici ai problemi della politica estera", fa sapere Mosca. Stoltenberg: "Putin dipende dai dittatori". Usa: "Preoccupati per Ucraina e situazione in penisola coreana"

Putin arriva in Corea del Nord. C’è tensione tra le cancellerie internazionali per la visita di Stato del presidente russo che oggi e domani, 18 e 19 giugno, è a Pyongyang per incontrare Kim Jong-un. È il primo viaggio nel Paese del capo del Cremlino dal luglio 2000, mentre il leader nordcoreano era volato in Russia nel settembre 2023. Mosca ha già fatto sapere che "sosterrà senza indugio" la Corea del Nord in futuro, dicendosi grata del fermo appoggio di Pyongyang per la guerra in Ucraina . In questi giorni, ha riferito il consigliere presidenziale russo per la politica estera, Yuri Ushakov, potrebbe essere firmato un trattato di partnership strategica tra i due Paesi: hanno approcci "vicini o identici ai problemi della politica estera". Sono attese dichiarazioni di Putin e Kim Jong-un insieme ai giornalisti.

Stoltenberg: "Putin dipende dai dittatori"

Non usa mezzi termini per commentare il viaggio di Stato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: la visita in Corea del Nord di Vladimir Putin dimostra "quanto il presidente russo e Mosca siano ora dipendenti dai dittatori di tutto il mondo". I loro "amici più stretti e i maggiori sostenitori dello sforzo bellico russo sono la Corea del Nord, l'Iran e la Cina", ha sottolineato Stoltenberg, precisando che "la Russia sta violando le sanzioni contro la Corea del Nord: il flusso di armi continua. Li vediamo caricare treni e poi attraversare il confine tra Corea del Nord e Russia".

La reazione di Ucraina e Usa

Quella tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un è "una 'bromance' (una relazione) solitaria", dice invece all'Afp il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo cui la diplomazia e le armi per l'Ucraina sono la migliore risposta all'alleanza tra Mosca e Pyongyang. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, si è invece detto "non sorpreso" dal viaggio del leader del Cremlino. E anche se gli Usa non sarebbero impensieriti per la visita in sé, ha aggiunto, "ci preoccupa il rafforzarsi dei rapporti tra Pyongyang e la Russia non solo rispetto all'Ucraina ma per la sicurezza di tutta la penisola coreana".