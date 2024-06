Corea del Sud, sparati colpi d'avvertimento verso Nord

L’esercito sudcoreano ha sparato colpi di avvertimento verso il Nord, in risposta "al breve attraversamento" del confine da parte dei militari di Pyongyang avvenuto domenica 10 giugno attorno alle 12.30 locali, 5.30 ora italiana. L’episodio è stato reso noto dal Comando congiunto dei capi di stato maggiore di Seul, che in seguito non ha rilevato ulteriori attività insolite.

Secondo l’agenzia stampa Yonhap, circa 20 soldati nordcoreani hanno attraversato il confine con la Corea del Sud all’altezza del 38esimo parallelo, tornando indietro subito dopo l’invio dei messaggi di avvertimento. Il colonnello Lee Sung-jun, portavoce del Comando di Seoul, ha fornito alcune precisazioni. I militari del Nord erano probabilmente impegnati in un compito non specificato all’interno della Zona demilitarizzata coreana senza l’intenzione di strabordare e disertare, considerando la scarsa visibilità dell’area e il fatto che sono rientrati appena uditi i colpi.

Sempre il Comando di Seoul ha fatto sapere di ritenere che Pyongyang stia installando suoi altoparlanti lungo il confine, come reazione alla ripresa delle trasmissioni anti-Pyongyang da parte del Sud per la prima volta in quasi sei anni: "Finora non è stato trasmesso nulla e stiamo monitorando attentamente gli ulteriori sviluppi e la preparazione militare". La ripresa delle trasmissioni da Sud è, anche questa, una risposta ai recenti lanci di palloncini per il trasporto di rifiuti e letame da Nord. L'incursione di domenica si inserisce così nel mezzo di crescenti tensioni transfrontaliere tra le due Coree.