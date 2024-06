Daghestan, conclusa operazione antiterrorismo dopo attacchi di ieri

Ieri un attacco terroristico in Daghestan ha preso di mira una chiesa e una sinagoga. Almeno 15 agenti e diversi civili sono stati uccisi. Questa mattina, il centro informazioni del Comitato nazionale antiterrorismo (NAC) russo ha detto che l'operazione antiterrorismo in Daghestan è conclusa. "In connessione con l'eliminazione delle minacce alla vita e alla salute dei cittadini, è stata presa la decisione di porre fine all'operazione antiterrorismo" questa mattina, hanno affermato le autorità. "Il regime legale dell'operazione antiterrorismo all'interno dei confini amministrativi di Makhachkala e Derbent della Repubblica del Daghestan sono stati cancellati", si legge nel messaggio.

Isw: “Probabile mano Isis dietro gli attacchi in Daghestan”

Secondo il think tank statunitense Isw, il gruppo Wilayat Kavkaz, ramo del Caucaso settentrionale dello Stato Islamico, "ha probabilmente condotto l'attacco coordinato contro chiese, sinagoghe e strutture di polizia nella Repubblica del Daghestan il 23 giugno". Si spiega che "la filiale russa dell'IS-K 'Al-Azaim Media' ha pubblicato una dichiarazione il 23 giugno in seguito all'attacco elogiando "i loro fratelli del Caucaso" per aver dimostrato le loro capacità". "Al-Azaim non ha rivendicato l'attacco in sé" ma "il riferimento al Caucaso suggerisce fortemente che Wilayat Kavkaz sia responsabile dell'attacco", sostiene il think tank. "La struttura antiterrorismo regionale dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) ha avvertito che Wilayat Kavkaz è diventata più attiva in seguito all'attacco al Crocus City Hall di Mosca del 22 marzo e ha intensificato gli appelli di reclutamento nel Caucaso settentrionale dall'aprile 2024".

Il bilancio

Sono almeno 15 gli agenti di polizia rimasti vittime dell'attacco terroristico di ieri in Daghestan. "Più di quindici agenti sono rimasti vittime proteggendo la pace e la tranquillità" della repubblica russa meridionale, ha detto in un video pubblicato su Telegram il governatore Sergey Melikov. La autorità specificano che tra i civili rimasti ucci nell'attacco c'è anche "padre Nikolaj, che ha prestato servizio per più di quarant'anni nella chiesa ortodossa di Derbent". L'attentato ha preso di mira una chiesa e una sinagoga. Da quanto emerso, sono 6 i presunti attentatori uccisi dall'antiterrorismo in seguito all'attacco.