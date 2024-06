Attacco a chiesa e sinagoga in Daghestan: almeno due i morti

Mondo

Sono decine le persone rimaste ferite durante gli scontri allo scalo di Makhachkala, alcune anche in gravi condizioni. Un gruppo di manifestanti ha preso d'assalto l'aeroporto dopo aver saputo di un volo in arrivo da Israele. Mosca: 'Ruolo centrale di Kiev nelle violenze, tenta di destabilizzare la Russia'. Usa: 'Antisemitismo globale in aumento'